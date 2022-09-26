鄭伊健為新片謝票掀高潮 盼大眾留意影壇生力軍

張繼聰（左起）聯同王菀之、導演陳詠燊和陳湛文到戲院謝票，預告黃子華稍後會驚喜現身答謝觀眾。

【明報專訊】鄭伊健與周家怡率領新晉演員李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影等主演的新片《深宵閃避球》將於10月6日上映，伊健伙導演及演員於優先場首日親身答謝觀眾，走訪銅鑼灣、尖沙嘴、旺角、荃灣及屯門不同戲院與觀眾見面。

伊健與家怡入場前簽海報送給現場觀眾。伊健甫出場，觀眾大叫他在片中教練角色名字「劉sir」，伊健緊張問他們是否鍾意部戲？現場報以熱烈歡呼：「劉sir好靚仔，拍多啲喜劇。」首日已有第二次捧場的觀眾以電影對白回應伊健：「喺邊度跌低，就要喺邊度再跌低。」伊健笑說：「做人就係咁㗎啦。」他希望大家抱着電影的精神，人生遇到困難與失望，更要用心走出自己的路。

被問《深》片對眾人的意義，伊健稱比起自己，更希望大家留意一班電影生力軍，「今次拍《深宵閃避球》遇到一個好有意思的故事，以及新的導演應智贇，還有咁多名新演員，我希望大家會記住他們每一個面孔，留意他們的發展」。

預告黃子華驚喜謝票

此外，黃子華主演的《飯戲攻心》上映逾兩星期，截至前日票房已破4000萬。導演陳詠燊聯同張繼聰、王菀之及陳湛文到戲院謝票，預告已完成舞台劇演出的黃子華隨時現身，給觀眾驚喜；林明禎拍片感謝觀眾支持與團隊的努力。

娛樂組