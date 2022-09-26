《今際之國的有栖2》 山下智久壓軸登場

佐藤健（左圖）與滿島光（右圖）不約而同表示《First Love 初戀》劇本令他們很感動。

山下智久6月宣布加盟《今際之國的有栖2》，昨日在預告片登場，角色充滿霸氣。

【明報專訊】影視串流平台Netflix一連兩日透過YouTube直播「Tudum：2022年Netflix全球影迷盛會」，昨日公布約50部全新日劇、動畫、電影及真人騷內容，其中21部更是首度公開預告片，網民焦點落在高收視日劇《今際之國的有栖》第2季、改編自日本樂壇天后宇多田光同名金曲的新劇《First Love 初戀》，以及三池崇史執導動畫《鬼武者》。

《今際之國的有栖2》將於12月22日上架，從首條預告片可見，上季主角山崎賢人、土屋太鳳、三吉彩花、朝比奈彩及村上虹郎等原班人馬，為了生存被迫再次參加「死亡遊戲」，預告片結束前，今季新加盟的《緊急救命》男星山下智久驚喜現身，扮演原著漫畫中的重要角色「梅花K」久間欣治，對於山崎賢人等能否活着離開遊戲世界「今際之國」，有着重大影響。

山崎賢人在「Tudum Japan」對談節目中表示，受到疫情影響，未能出國宣傳，因此感受不到《今》劇究竟在海外有幾受歡迎，「但從社交媒體的熱烈迴響，得悉外國觀眾支持《今》劇，實在令我非常感動」。

《浪客劍心》佐藤健與《四重奏》滿島光合演愛情劇《First Love 初戀》，將於11月24日上架，昨日公開首條預告片，講述二人在1990年代後期、千禧年及現在交替發生的愛情故事，最後佐藤健結婚了，新娘卻不是滿島光，二人分別在鏡頭前落淚。佐藤健表示讀完劇本，已經深受感動，回想起幼稚園的初戀時光，雖已忘記對象是誰，感覺仍然刻骨銘心。

除了上述兩劇外，松坂桃李跟仲里依紗合演愛情喜劇《我們離婚吧》、改編自同名漫畫的劇集《舞伎家的料理人》，以及真人加動畫版《蛋黃哥大冒險》等預告片，都令人感期待。日本鬼才導演三池崇史執導、改編同名電玩的動畫《鬼武者》，雖然未有片段可看，但從主角宮本武藏的造型取材自已故巨星三船敏郎，應該會有驚喜。