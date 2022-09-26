【開箱】《北海浩劫》 敲響海洋保育警號

【明報專訊】上周四同時有兩齣災難片在港上映，而且都與海洋有關，《鯊餌》講述水上意外，重傷者被困茫茫大海，血腥味道引來巨鯊襲擊，卻求救無援像《命懸2000呎》加《鯊海47米：狂鯊出籠》混合體；挪威片《北海浩劫》（The North Sea）則由《八級大地震：命懸一劫》班底製作，不止要炮製驚慄，還想提醒觀眾，過度開採天然資源，人類最終會自食惡果。

挪威鑽油台事故引發災難

《北海浩劫》講述1969年，挪威政府宣布位處北海的埃科菲斯克發現蘊藏全球最大的離岸石油量，當地隨即進入黑金時代，50多年來的採油歷史改變了整個國家。50多年後，挪威某座近海的鑽油台突然爆炸沉沒，科學家嘗試找出事故發生原因，卻發現這只是連串災難的開端；究竟北海是挪威源源不絕的金礦，還是無意中將會毀滅世界的武器？

《北海浩劫》班底除了來自《八級大地震：命懸一劫》，還有《驚逃駭浪》（The Wave），後者不但是挪威年度票房冠軍，還代表挪威角逐奧斯卡最佳外語片，導演諾華烏泰格（Roar Uthaug）因此進軍荷李活，重拍《盜墓者羅拉》，由艾莉西亞菲瑾德（Alicia Vikander）主演。《八》片其實是《驚》片續集，換了約翰安達森（John Andreas Andersen）執導，亦即今次《北》片導演，處理特技及災難場面經驗豐富。事實上《北》片在鑽油台實地取景兩個月，給觀眾實感。不過若尋求荷李活式從頭緊張到尾沒有冷場，可能會失望，此片幾乎到中段才開始災難片格局。

此片前半段花了不少篇幅描述主角 背景；一開首是Sofia和拍檔Arthur負責海底攝錄探索工作，前者跟離婚並帶着年幼兒子Odin生活的Stian正在熱戀，兩人本是同事，Stian也在鑽油台工作。有一幕同事在海邊聚會，除顯示這對情侶準備走到人生下個階段，也暗示Arthur對Sofia有情，為結尾他選擇犧牲自己成全他人的鋪排埋下伏線。

另外，油公司發現油井下陷的問題，主管之一William下令Sofia和Arthur做勘探工作，臨行前要求他們簽保密協議。William好像是奸角設定，尤其當災難急速擴散，Stian身處的鑽油台需善後工作，他單人匹馬處理，因而錯過了登上救援直升機。當油公司決定點火阻止更大海洋生態災難發生，卻拒絕派員拯救Stian。Sofia帶着Odin要求公司幫忙被拒，當確定Stian生還後，她自行往營救男友，Arthur亦一起協助。劇情發展至此已經過半，一如前述，William是否真的十惡不赦？作為管理層，他按章工作，不派員救Stian，是不想救援隊也犧牲。當知道Sofia和Stian重逢又可能走不出困局，他還是讓一直逗留在辦公室的Odin跟父親在電話說兩句。這種位處決策層的艱辛，編劇及導演沒有非黑即白的處理，跟AppleTV+早前有關卡特里娜風災的劇集《災後五日：醫者故事》其實立場很接近，當災難來臨，怎會是一兩個人的責任？

石油帶來的財富與隱憂

《北海浩劫》較有趣的安排是Sofia看來嬌小玲瓏，遇事也非當機立斷，但很多重大決定也是她從母性的直覺出發。譬如Stian出事後，把Odin帶在身邊，也不忌諱在他面前展現不冷靜的一面。當公司拒絕派員調查Stian是否生還，她卻有種死也見屍的執念。跟Arthur到鑽油台找到Stian，如何離開，兩男不知所措，也是她一錘定音，編導似乎刻意讓女人話事，也展現陰柔力量有時更有韌性。

此片結尾提醒觀眾，挪威本是靠漁農為生，當發現北海地下蘊藏石油，才搖身一變跨進黑金帝國行列，成為全球十大石油出口國。據報挪威是歐洲天然氣的主要供應商，在9個國家經營2000間加油站，同時也是影響氣候變遷的國家之一，倚賴石油，過度開採，破壞生態。《北海浩劫》不止一次提醒觀眾，油田災難若不及時制止，所影響的也不止是挪威。

上映日期：9月22日