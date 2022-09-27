約滿唐詩詠站正中位置 陳山聰演兩齣台慶劇「升呢」

【明報專訊】無綫昨日在電視城舉行《無綫電視55周年台慶亮燈儀式暨記者會》，並錄影台慶主題曲，逾百藝員出席，包括汪明荃（阿姐）、唐詩詠、陳山聰、黃翠如、馮盈盈、陳瀅等。現場介紹4齣台慶劇《下流上車族》、《新四十二章》、《美麗戰場》及《超能使者》，還有多個台慶綜藝節目如阿姐主持的《星光匯聚成翡翠》、集合譚詠麟、呂方、張智霖和炎明熹演出的音樂節目《我們的主題曲》，以及《香港小姐再競選》等。

無綫總經理曾志偉致辭表示，去年重返無綫有3件事最掛心，其中回歸25周年和港姐50周年已完成，現欠無綫55周年台慶，希望製作一個TVB的集體回憶，與民同樂。另外又會製作與香港有關的節目，務求每個演員都參與。經投票《傳承．狂歡55》成為台慶的綜藝節目意念。阿姐感動見到舊面孔及不少生力軍加入，大家全心投入做好「傳承」這件事。

阿姐抽到261萬越南盾

大合照時，阿姐站中間，左右兩旁分別是唐詩詠、陳山聰、黃翠如、袁偉豪、陳山聰、方力申及陳瀅等，已約滿的唐詩詠仍受重視，獲安排企中間位。獲力捧的陳瀅及有兩套台慶劇的陳山聰站較中間位置，地位明顯「升呢」。江嘉敏則靠邊企，位置比馮盈盈更側。活動有抽獎，送出55隻內藏不同紙幣的金豬給55名幸運同事，阿姐抽到261萬越南盾（約888港元）。

唐詩詠外遊返港現身，承認已約滿效力20年的無綫，還未傾以後什麼形式合作，目前自由度大很多。她正專心將之前製作的3分鐘動畫片寫成故事，希望今年內完成。她透露甄詠蓓會幫她完成這個夢想，至於是否舞台劇形式，稍後傾才知。她未知會否出席台慶，有時間會參與劇集宣傳，稱是演員工作一部分。

陳瀅否認推工作 半年前請假

陳瀅否認被指以出席巴黎時裝周為由推掉劇集《妳不是她》，稱半年前已向公司請假出席好姊妹婚禮，因婚禮延期，趁空檔飛巴黎玩和工作。傳無綫力捧她做「視后」，她說平常心，不想壓力太大，有此鼓勵已很開心。最近確診新冠病毒的方力申表示康復後未見有後遺症，亦無病徵，5日已變回陰性。他與陳瀅亦不擔心《美麗戰場》播出令緋聞再翻炒。對於有報道稱導演馮志強想邀請方力申參演《I SWIM》電影版，他自言最喜歡游泳，若有份拍當然開心，就算演過氣泳手或教練都有興趣，與導演是朋友，但暫未有聯絡。

陳山聰有信心問鼎視帝

陳山聰與劉佩玥有份主演兩套台慶劇《美麗戰場》和《超能使者》，山聰自言入行20年未試過參演台慶劇，加上公司55周年別具意義。是否為他攞視帝鋪路？他稱信心一定要有，最重要幫兩套劇宣傳。劉佩玥不擔心兩劇角色令觀眾混淆，希望會給觀眾驚喜。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵