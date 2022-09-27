疫下演畢50場舞台劇 潘燦良不捨 黃子華驚死：可一不可再

【明報專訊】黃子華與潘燦良主演舞台劇《最後禮物》前晚完成50場演出，眾人感依依不捨。潘燦良說：「我呢世，可能得呢次機會同子華合作，所以好珍惜，子華我會懷念你。」並表示在疫情期間演出真的不容易，一波多折，全體近百工作人員，只有一個輕微感染案例，並發生於休息日，無傳染給任何一名演員及工作人員，大家順利健康做完50場。子華說：「今次真是可一不可再，大家不要見我冇乜嘢，其實我每場都驚是最後一場，不是驚病或疫情，係驚我會死，因為演完每一場都死咗咁滯。」

能夠演畢50場舞台劇，子華多謝台上每一名出色的舞台藝術工作者，這次班底可以說是史無前例厲害，「好像區嘉雯，當年我入香港話劇團時，幾乎每個劇的女主角都是她，好恨有機會一同演戲，最後有一次機會演她的細佬，點知我要著住對絲襪走出來，何其尷尬」。他開心今次跟這麼多好演員合作，並以honey稱呼潘燦良，還說是對方的粉絲。

盼《最後禮物》搬上大銀幕

子華之後會歸隊參與電影《飯戲攻心》謝票，對票房已過4000萬，感到十分開心，替導演兼編劇陳詠燊高興，他花了很多心血寫一個好劇本，得到觀眾鼓勵好重要。

對於潘燦良說可能這世人最後一次同子華合作？子華大笑說：「點會？大把機會可以再合作。」有提議將《最後禮物》變成電影搬上大銀幕，潘燦良覺得都可以，現在已經有舞台劇試在戲院播，不過未成氣候，他們可以想想，帶起這個新的風氣。子華認同說：「真係可以，我哋有錄影，可以直接喺戲院播舞台劇，等更多人睇到個製作。」

娛樂組