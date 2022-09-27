停工呂爵安缺席《闔家辣》慶功宴 吳君如宣布原班人馬拍賀歲片

【明報專訊】吳君如、鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）主演電影《闔家辣》票房理想，身兼監製的吳君如日前舉辦慶功宴，古天樂、陳可辛、鄭中基、梁詠琪與袁澧林等出席；男主角Edan因停工未有現身，但現場擺了他的人型紙牌，眾人跟紙牌合照。

君如表示電影有好成績是預期之內，鄭中基笑說：「我們預計大收7億，現在只差6億幾。」君如稱《闔》片對她、所有演員及台前幕後來說非常成功，所以約齊大家食慶功飯。梁詠琪說：「自上年7月完成拍攝後，大家都少見，十分想念大家。」

預告有巨星參演

最近影迷力撐港產片，《闔家辣》在暑期檔率先登場，開了個好頭，鄭中基稱當時無人夠膽行出來，唯有君如有勇氣。君如說：「今年7月14日未放暑假，只是閒檔，不過可以帶旺個市，港產片好，對大家都好。」為延續製作更多精彩港產片使命，君如宣布正準備原班人馬拍賀歲片《闔家打麻雀》，打牌是非常好的活動，有益身心，可以防止腦退化症，她跟鄭中基和梁詠琪要打多一點。

為率先感受《闔家打麻雀》氣氛，古天樂跟一眾演員玩甩麻將遊戲，要甩中刻有7億的麻將，寓意有好兆頭。君如表示雖然時間緊迫，但《闔家打麻雀》會爭取2023年初上映，預告有神秘巨星現身。

MIRROR成員蓄勢待發

此外，有傳MIRROR於10月復工，部分成員近日分別更新社交網分享近况，Edan前晚上載剃鬚照，露出半張臉；盧瀚霆自爆前晚11點半左右冲涼。柳應廷貼健身自拍照，似為復出做準備。邱士縉發文感謝鄭丹瑞拍攝ViuTV劇集《野人老師》時的教導和分享經驗，令他獲益良多。

娛樂組

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