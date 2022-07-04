新作成HKAFF閉幕電影 鄭秀文被讚事業生涯最佳演出

【明報專訊】鄭秀文、陸駿光與談善言合演新片《流水落花》，成為第19屆香港亞洲電影節（HKAFF）閉幕電影之一。《流》片以香港寄養家庭為題材，並由香港電影發展基金資助，創意香港全力支持，是「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品。

陸駿光與鄭秀文飾演夫婦並成為寄養家庭，道出數個寄養小孩的感人故事。鄭秀文得知《流》片入選香港亞洲電影節，場刊盛讚她「a career-best performance」（事業生涯上一次最佳演出），感到欣慰和興奮，「我很榮幸參與到《流水落花》，好替導演（賈勝楓）鼓舞，因為佢第一次有作品面世，就成為電影節閉幕電影，對新導演來講，是美麗的開始。我希望透過這次盛事，可以同世界各地的電影愛好者交流，更重要是可以有更多不同地方的朋友欣賞到這部戲」。

鄭秀文表示在《流水落花》有很大嘗試，並說：「我好鍾意這部電影，不煽情，但我深深被故事同角色觸動，希望到時大家可以入戲院支持。」《流水落花》暫定明年上映，今年11月13日率先於香港亞洲電影節閉幕環節公映兩場。

娛樂組

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