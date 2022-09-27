樂壇女首富 現身美國收視冠軍美式足球決賽 Rihanna任超級碗表演嘉賓

Rihanna答應擔任明年美式足球超級碗決賽的中場演出嘉賓，在社交網上載手握欖球的照片，連Justin Bieber也留言稱，「女王回歸」。

【明報專訊】近年專注發展美容和時裝生意的樂壇天后Rihanna，已6年沒新專輯面世，不過依然獲美式足球聯盟（NFL）青睞，前日宣布明年2月12日在亞利桑那州格蘭岱爾州立農業體育館舉行的美式足球超級碗決賽，Rihanna將擔任中場表演嘉賓，除戳破連日來傳聞由另一樂壇天后Taylor Swift擔大旗外，也意味Rihanna很大機會重返樂壇，帶來新歌回饋等待已久的樂迷。

每年2月舉行的美式足球超級碗決賽，動輒上億觀衆收看直播，雄霸全年收視冠軍多年，所以中場12分鐘的演出，由哪名歌手擔大旗分外矚目。今年由Dr.Dre、Eminem、Mary J.Blige等不同範疇的Hip Hop元老歌手演出，贏得口碑，亦吸引1.12億人收看。連日來盛傳將推出新專輯《Midnights》的樂壇天后Taylor Swift，將會是來年的演出嘉賓，她的粉絲也在社交平台表示期待。據娛樂網站TMZ及《人物》雜誌報道，Taylor Swift過往收過邀約，但已婉拒了。

推出美妝內衣賺錢

現年34歲的Rihanna，來自加勒比海島國巴巴多斯，贏過9個格林美音樂獎，曾有14首Billboard Hot 100冠軍歌曲，共31首作品打入前10位置。自從推出第8張錄音室大碟《Anti》後，已6年沒有新作。Rihanna近年專注美容品牌Fenty Beauty及內衣Savage X Fenty的生意，去年財經雜誌《福布斯》公布全球最富有女藝人排行榜，Rihanna坐擁17億美元（約132.6億港元），僅次於名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey），卻是女歌手之冠，並首次躋身「10億富豪俱樂部」。

近兩年多次被目睹進出錄音室的Rihanna，據報正籌備兩張新大碟，而且以跳舞歌為主，然而詳細資料從缺。這次她答應演出超級碗決賽，不少樂迷都期待她會帶來新作品。由百事可樂轉為Apple Music贊助的超級碗中場演出，NFL發聲明稱歡迎Rihanna參演，形容她是千載難逢的歌手，在整個演藝生涯也帶來影響力。Apple Music副總裁舒塞（Oliver Schusser）則表示，期待與Rihanna、NFL及Roc Nation合作。Roc Nation老闆Jay-Z對於旗下歌手Rihanna亦讚賞有加，稱她剛在樂壇起步時不起眼，但表現每次都超出所有人期待，成為著名藝人，也在樂壇及商業方面白手興家。

支持卡佩尼克 曾婉拒邀約

今年5月榮升媽媽的Rihanna並非首次獲邀參與超級碗中場演出，2019年她就曾推卻。據報「三藩市49人」四分衛卡佩尼克（Colin Kaepernick）不滿警察對黑人濫暴及種族不公，2016年出賽開始在奏國歌時沒肅立，並單膝跪地，Rihanna為表示對卡佩尼克的支持，所以曾婉拒NFL的演出邀請。