黃秋生張繼聰林家棟角逐金馬影帝 《智齒》獲14項提名 袁澧林首爭影后無比激動

【明報專訊】《第59屆金馬獎》頒獎禮將於11月19日舉行，昨日公布各獎項入圍名單。雖然香港影業協會早前向會員發信稱，近年金馬獎日趨政治化，多名台灣導演或藝人「把政治與電影混為一談」，「玷污電影的獨立藝術性」，呼籲欲參與的會員「務須三思，以免殃及池魚」，但今屆仍有5部港產片入圍，包括《智齒》、《窄路微塵》、《燈火闌珊》、《白日青春》和《緣路山旮旯》角逐多個獎項，是近年最熱鬧的一次，未知到時角逐的港星與幕後會否到台灣出席頒獎禮。

《智齒》共獲14項提名，成為大贏家，入圍包括︰最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳視覺效果、最佳美術設計、最佳造型設計、最佳動作設計、最佳原創電影音樂、最佳剪接及最佳音效，並平了該片在金像獎獲14項提名的紀錄。《白日青春》則獲最佳電影、最佳男主角、最佳新導演、最佳新演員、最佳原著劇本及最佳攝影共6項提名。《窄路微塵》、《燈火闌珊》及《緣路山旮旯》分別獲4項、2項及1項提名。

黃秋生：問我感想真係不敢想

角逐最佳男主角共有3名港星入圍，分別是《智齒》林家棟、《白日青春》黃秋生及《窄路微塵》張繼聰，跟台星《罪後真相》張孝全及《一家子兒咕咕叫》游安順爭奪影帝。曾三奪金馬最佳男配角的黃秋生說︰「其實大家都知道我近年情况，可以入到圍，當然非常高興。問我感想？我真係不敢想，有點喜出望外，睇到對手都好強。我抱平常心，有得參與這個遊戲非常開心，對於我來講，是一個bonus，多謝大家支持，很多謝工作團隊、導演、燈光攝影，大家工作愉快，希望我可以和大家一齊分享這個快樂。」

張繼聰：入圍是肯定好滿足

林家棟說：「恭喜《智齒》所有獲提名的朋友，特別多謝電影公司，還有監製Paco、葉偉信及導演鄭保瑞，是他們賦予我這角色，我才有機會發揮，整個團隊功不可沒，衷心感謝。」首次角逐金馬影帝的張繼聰說：「入咗圍已經係一個肯定，好滿足。」

金馬影后張艾嘉沒想到再入圍

早前憑《智齒》奪金像影后、電影評論學會大獎影后及電影導演會最佳女演員的劉雅瑟，再憑該片入圍爭金馬影后，對手是《窄路微塵》袁澧林、《燈火闌珊》張艾嘉、《咒》蔡亘晏和《花路阿朱媽》洪慧芳。張艾嘉繼2017年憑《相親相愛》入圍金馬影后後，相隔5年再次角逐這殊榮，同時亦是她第10次入圍金馬爭獎，過去曾憑《我的爺爺》及《最愛》登上金馬影后寶座。張艾嘉對入圍感驚訝，她說：「完全沒有想到！」首次爭金馬影后的袁澧林說：「多謝《窄路微塵》導演林森、監製和製作團隊，我無比激動 。」

余香凝爭最佳女配角 多謝岑珈其

同是首次入圍金馬獎的余香凝，憑《緣路山旮旯》角逐最佳女配角，她說：「好感恩得到這個肯定，多謝評委鍾意這部電影及『咩姐』（她戲中角色），獲提名也要多謝岑珈其，因沒這個對手，就不會有『咩姐』。 」

劉國瑞憑《白日青春》角逐最佳新導演，他說：「好開心《白日青春》入圍金馬獎6個獎項，尤其感恩巴基斯坦裔的林諾（Sahal Zaman）可以在這個華語影壇盛事入圍最佳新演員。我要感謝Petra Films、Golden Scene對我的支持，也要感謝監製Vinod Sekhar、鄭保瑞、曾麗芬和任硯聰的信任。」鄭保瑞則憑《智齒》角逐最佳導演。

記者︰柯美