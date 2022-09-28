老婆蒙嘉慧日本求學會秘密見面 鄭伊健迎55歲 盼社會氣氛好

【明報專訊】應智贇執導，鄭伊健、周家怡及李靖筠等主演的電影《深宵閃避球》前晚舉行首映禮，一眾演員出席，張敬軒（軒仔）、陳家樂及衛詩雅等現身捧場，吸引大批粉絲圍觀，迫爆戲院大堂。

問鄭伊健，太太蒙嘉慧（Yoyo）有否來捧場？他說：「Yoyo正在日本讀日文，我們會秘密見面。（Yoyo早前在社交平台說考試肥佬？）讀書就是這樣，不叻才去讀書，叻就不用讀了。」10月4日是伊健55歲生日，會如何慶祝？他稱要為電影宣傳。至於生日願望，伊健希望所有事都愈來愈好，因之前聽太多不好的消息，最近都見有好消息，希望一次比一次好，快點回復正常。個人願望？他說：「個人已很滿足，寄望社會氣氛好，因氣氛不好，自己也不開心。」

與伊健一起受訪的周家怡自嘲孤家寡人，只邀請父母來捧場。伊健笑周家怡眼角高而已。周家怡說：「我的願望是《深》片大收，可以開拍續集。」伊健說：「我的生日願望包括她這個願望，希望願望成真。」

張敬軒親身上陣拍動作戲

軒仔專誠來撐導演應智贇，因演出的賀歲片《超神經械劫案》是對方執導。軒仔表示會親身上陣拍攝戲中的動作場面，還有槍戰及爆破場面。有否買重保險？他指公司會按照規矩買保險，無需擔心，但自覺演出經驗淺，之前上了10多堂戲劇課程。軒仔希望《超》片收得，因劇本很有趣，「好開心今年港產片取得佳績，證明大家很支持港產片。疫情下影視都流失很多人才，希望市道轉好，他們再投身製作工作」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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