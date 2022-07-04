岑珈其入圍釜山電影節 與《魷魚遊戲》朴海秀競逐男配 梁詠琪撼《非常律師》朴恩斌爭視后

【明報專訊】第27屆釜山國際電影節所設的第4屆亞洲內容大獎，昨日揭曉入圍名單，ViuTV兩套劇《反起跑線聯盟》及《IT狗》分別獲兩項提名，為港爭光。梁詠琪憑《反》劇競逐最佳女主角，與韓劇《非常律師禹英禑》朴恩斌、日劇《新聞記者》米倉涼子及內地劇《江照黎明》馬思純等爭視后；《反》劇還入圍最佳劇本。岑珈其憑《IT狗》提名最佳男配角，與熱爆韓劇《魷魚遊戲》朴海秀爭獎；男主角凌文龍率先奪得新銳新星獎，並同時入圍最佳男新人，跟韓劇《二十五，二十一》崔顯旭和《新聞記者》日本男星橫濱流星一較高下。

娛樂組

《反起跑線聯盟》今年3月播出後大受歡迎，昨日傳來喜訊，劇集入選釜山國際電影節亞洲內容大獎兩大獎項，梁詠琪（Gigi）和劉偉恒獲悉提名後都大呼興奮。Gigi在劇中飾演Nora一角入屋，對於首演ViuTV劇便獲女主角提名，Gigi表示感恩及驚喜，「一個很大的驚喜，非常感恩可以跟很多出色的演員一同入圍，我覺得十分榮幸」。

雖然獲提名肯定，但Gigi自知有很多不足的地方，會繼續保持謙虛努力。Gigi感謝導演和台前幕後工作人員的誠意和努力，一部電視劇受觀眾歡迎，實在需要各方一起努力方會成功，「最開心是這套劇在『提早暑假』期間，帶給家長和小朋友很多歡樂，同時替導演及工作人員開心」。

劉偉恒感謝Gigi演活角色

劉偉恒表示會赴韓國出席頒獎禮，「首先當然要恭喜Gigi，當日她二話不說便答應演出這部電視劇，其間天天不眠不休，百二分投入演活Nora一角，引起很多家長共嗚，到今日，仍然有很多家長和我說，劇中很多幕與他們所發生的事情一模一樣」。

至於提名最佳劇本，劉偉恒表示歸功於整個編劇團隊，包括編審朱鳳嫻，還有編劇李梓樅、留晴及歐頴瑤，「在舊年年初，我們天天在辦公室奮鬥，創作了15集劇本，如今也算是一個認同」。

首部執導的劇集能入圍釜山國際電影節，對劉偉恒來說有另一份特別意義，「我執導的第一部短片《Mr. Right》2007年曾入選釜山影展，15年後，帶着我的電視劇到釜山競逐獎項，感覺特別興奮，多謝及恭喜各位，能夠入圍競逐已經心滿意足」。

岑珈其入圍感鼓舞

岑珈其在《IT狗》將Kenneth sir一角發揮得淋漓盡致，演得貼地又抵死，角色成為熱話。對於獲提名最佳男配角，岑珈其高興表示：「很感謝韓國釜山國際電影節亞洲內容大獎的最佳男配角入圍提名，得到評審團的肯定和支持，已經很開心、感恩」。

岑珈其稱今次提名絕對是超級大鼓勵，得到這張好成績表，他會好好珍惜，「我一定會繼續努力，做好日後每一個作品，真心多謝《IT狗》導演簡君晉，給我機會演Kenneth sir，最後一定要多謝喜歡及支持我的每一名朋友」。

凌文龍赴釜山領新銳新星獎

凌文龍得知入圍消息後感到非常驚喜，沒想過第一次演出電視劇，就有機會提名國際獎項，「《IT狗》在香港來說，是比較創新的題材和類型，希望可以給其他國家看到香港電視界的新視野。現在很多亞洲電視劇質素都很高，今次不敢奢望得獎，希望同其他地區的影視人交流，有機會都想欣賞他們的作品」。凌文龍下周將赴釜山，親身領取新銳新星獎。

香港電影金像獎協會董事的余安安，獲大會邀請擔任頒獎嘉賓，屆時負責頒發終身成就獎。余安安表示很榮幸大會邀請她出任頒獎嘉賓，還要是一個那麼重分量的獎項，心情相當興奮。