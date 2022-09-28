走訪基層「疫」境而行 林希靈心悒喊到「決堤」

【明報專訊】無綫節目《東張西望》前主持、被封「正義女神」的林希靈過檔香港開電視後繼續為民請命，主持《一線搜查》幫助社會有需要的人。近日主持另一新節目《一公升眼淚》，走訪不同階層、不同行業的人如何「疫」境而行。她稱入行至今未試過做一個節目，八九成時間都是陪住受訪者一起流淚，喊到眼都腫，連監製都笑她黐線，「我的眼淚是一滴滴從眼角流出來，除了心噏外，還感受到大家在疫下的無助，同時又覺得香港人很堅強，心情百感交集」。

與單親爸雙雙爆喊

拍攝過程中，林希靈表示有兩個受訪者令她非常深刻。第一個是一名單親爸爸，對方由內地來港多年，一直自力更生，不需任何援助，靠一雙手湊大小朋友，父子租住劏房，但沒想到疫下想返工也不能，「他之前的工作是到老人院幫老人家按摩，疫下沒有得做，他開頭覺得有對手執垃圾都可以，但真的沒人請。他當時基本上連劏房的租金都付不起，小朋友的口罩又沒錢買，甚至連兒子生日想要蛋糕都買不起，覺得很對不起對方，連這小小願望都滿足不到。我很記得他跟我講的一句，他說自己像一隻漂泊的小船在公海，不知什麼時候才漂到終點。他說完這句，我很心悒，我們都忍不住坐在樓梯間爆喊」。

另一個令她「決堤」的是「藍雪櫃」負責人簡先生，對方發起在社區擺放共享雪櫃，讓街坊和有需要人士共享食物或其他物資，簡先生跟她分享有次見到一個四五十歲的男人，不斷重複開關雪櫃門，這名男士因沒錢交屋租已瞓街多月，對方只是想感受開雪櫃這感覺，原來這麼簡單的事，並不是每個人都能做到。

增同理心 當義工盡綿力

林希靈覺得《一公升眼淚》可以說是疫下的一個小小回顧和總結，希望讓大家看看不同階層的人如何堅強面對「疫」境，「拍完這個節目，發現自己原來真的很幸福，想做什麼就做，想吃什麼就吃，沒想到在香港這個地方，有些比我想像中的基層更基層的人，他們可能連三餐溫飽都成問題，希望透過節目，讓大家多點關注和幫助社會上有需要的人。以前常說香港人很冷漠，但疫下我看到最多的是愛。」

先後做過《東張西望》和《一線搜查》這類社會民生節目的林希靈，自覺同理心增強了，視野擴闊不少，「以前做什麼都只顧着自己，返工有同事幫手和照料，但自從做了這類節目後，現在出街會多留意身邊事物，也學懂站在對方立場想，都是好事。還開始當義工，參與一些捐贈活動」。

遺憾未能見外婆最後一面

問到林希靈疫下有否遇到什麼困難？她稱很多工作停了，但對她來說影響最大是與朋友和家人見面的時間少了，「例如婆婆去年年尾過身，以前屋企人經常聚會，但這幾年因疫情大家減少了見面，始終婆婆年紀大，所以經常在家，我們只能靠電話聯絡。直至她過身時，有少少感慨，我們應該有兩年時間可以好好say goodbye，但最後連她最後一面都見不到，成為我一個遺憾。」

林希靈自言疫情期間領悟原來人真的很化學和渺小，很多事情對抗不到，要學懂珍惜，「以前一大班人相聚，通常都是嘻嘻哈哈，不會很珍惜，但現在覺得可以同家人、朋友一個簡單短訊或通電，有得傾偈便要好好珍惜」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

髮型化妝：Choco Wu

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