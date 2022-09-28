與馬清揚結束27年婚姻 錢慧儀：不要再叫我馬太

【明報專訊】1981年港姐亞軍錢慧儀1995年跟大生銀行後人馬清揚結婚，成豪門少奶，婚後育有3子女，昨日傳出二人結束27年婚姻，正辦離婚手續。錢慧儀向傳媒發聲明承認離婚，並說：「痛了，累了，心碎了！」

錢慧儀與馬清揚曾活躍社交圈，經常拍拖出席活動，她不時陪丈夫到世界各地參加業餘賽車手賽事。婚後數年錢慧儀曾跟父母因財鬧翻，她哭訴遭父母荷索金錢。2018年馬清揚跟烏克蘭模特兒Ksenia B傳緋聞，女方被指跟馬清揚到外地賽車，跟錢慧儀婚姻亮紅燈。其後馬清揚出席活動時否認傳聞，只承認跟太太冷戰，並透露太太情緒出問題，到了美國探大兒子及休養並表現對愛妻的關懷，還要求傳媒不要再報道，他說：「太太有睇到這些壞新聞，睇到之後刺激到她，情况轉壞了，希望大家體諒，不要再刺激她，令到情緒再轉壞。」

4年後二人再傳婚姻破裂，有指錢慧儀為此終日以淚洗面，離婚消息曝光，她發聲明：「各位新聞界朋友：『痛了，累了，心碎了！』這首歌正好代表我過去四年來的心情。今天，我決定重新出發，向一段逝去的愛情及27年的婚姻正式告別。請，以後不要再叫我馬太。謝謝！錢慧儀」

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