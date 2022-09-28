林鈺洧讓母戴后冠圓港姐夢 許子萱梁超怡否認愛曬身材

【明報專訊】出爐香港小姐冠軍林鈺洧、亞軍暨國際親善小姐許子萱、季軍暨最上鏡小姐梁超怡和友誼小姐邢慧敏，昨日出席領獎活動。林鈺洧笑稱不清楚冠軍有多少獎品，只覺得后冠很漂亮，不捨得戴，之後會把后冠放在屋企書房當眼位，提醒自己是香港小姐，有任務在身。

不介意父女檔演出

父親林俊賢除了得獎後傳信息祝賀她外，亦有看她接受新聞台訪問的片段，讚她答得不錯。計劃何時與爸爸慶祝？林鈺洧稱父親現時幾乎全部時間都在內地，要放假往內地才能見到對方。介不介意父女檔演出？她說：「不介意，始終是爸爸，我身為女兒，也不介意往內地遷就他。」林鈺洧談到甚少提及的母親，表示對方非常支持她參選，給予不少鼓勵，「母親覺得參選對我人生是一件好事，其實當年她也差點參選港姐，但後來當了幕後做美術指導，今次我勝出，她很開心，算是幫媽咪圓夢，會給她試戴后冠」。

許子萱皮膚欠佳長滿粒粒，透露因決賽壓力很大，身體現在抗議中，不過都是值得的，因為對自己以及19名佳麗的表現都很滿意。提到她跟梁超怡被指愛在社交平台曬身材，許子萱認為每個人對性感的定義不同，覺得自己的照片不算性感，從未上載過比堅尼相，只是記錄旅行去過的地方，「不過對自己身形都有信心，覺得這是每個女仔都必須要有的自信」。梁超怡解釋喜歡fashion，會因應場合襯衫出席，然後拍照留念，對自己身形都滿意，但可以再好些。最想哪個部位再好些？她笑言：「全身都要更加進步。」

記者：陳釗