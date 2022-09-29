冠軍林鈺洧被封「性女港姐」 陳凱琳撐師妹 籲勿被負評影響

【明報專訊】陳凱琳（Grace）昨日到中環出席活動，席間學冲港式絲襪奶茶。她表示老公鄭嘉穎喜歡飲港式奶茶，回家可以試冲給他飲，兩子正處於好奇階段，什麼都想摸、想掂，擔心冲奶茶時，他們衝過來搞破壞，「我不會與老公爭奶茶飲，因為我喜歡飲台式奶茶」。

身為港姐冠軍的Grace透露有收看今屆港姐決賽，覺得三甲水準好平均，都高學歷，答問題有準備，感覺很舒服。她沒有羨慕今屆決賽在紅館舉行，「壓力會大了，舞台大了未必熟悉個舞台，相信都是決賽前約一星期才綵排，觀眾又多了，我好細膽，做直播騷都驚，都是在電視城廠內比賽較適合我，所以今屆佳麗表現已不錯」。

說到冠軍林鈺洧被翻出曾在節目大談性生活的歷史，被封「性女港姐」，Grace表示永遠當選後都會被人找些新聞出來，無論冠、亞、季軍及其他佳麗，都不要給新聞影響自己一直的努力，大家應將焦點集中在她們的優點，認識她們多一些。林鈺洧之前已入行，身為公眾人物是否應該慎言？Grace說：「當時嗰個moment講出來是有原因，不應該將一句說話拿出來講。」至於季軍梁超怡有紋身，她可否接受？她稱每個人身體都屬於自己，紋身是個人選擇，「好似有人穿耳窿，也有人抗拒，評判知道就冇問題」。

記者：柯美