李亞男扭抱索吻耍花槍 王祖藍被投訴經常惡意放屁

【明報專訊】王祖藍主持的無綫節目《有個閨密叫祖藍》將於周六（10月1日）播映最後一集，壓軸登場是太太李亞男，夫妻在鏡頭前放閃和互揭真面目，場面爆笑。祖藍稱太太在鏡頭前高貴大方，但面對他時是另一個人，表情動作多多兼不時扮惡「凶」老公。

夫妻互數缺點

二人互爆對方黑材料，祖藍稱李亞男的缺點是「太過華姐」，2005年國際華裔小姐冠軍的她，十多年後在家中也是「華姐」模式，任何情况下都保持「華姐」笑容，祖藍說：「她不會發嬲，基本上見唔到佢唔笑，永遠不會太興奮，甚至冲完涼包住個頭，跟我說話時也擺『華姐』甫士。」李亞男投訴老公惡意放屁，「佢成日喺被竇入面放屁，明明可以講句唔好意思，然後出一出去㗎嘛……重點係我仲喺（被竇）入面，你要焗死自己，ok, it's alright, but you know……」並狂數老公的「烏搲」事件簿。

兩人結婚7年依然恩愛，李亞男在節目中主動向老公撒嬌索吻，又要求「公主抱」。祖藍為振夫綱，抱起比自己身形高大的太太，大曬男人味；李亞男又要求老公抱着她跳舞，祖藍嚇到瞪大眼問：「你真係決定咁做？我條腰要睇醫生喇喎。」

娛樂組