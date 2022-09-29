朴敏英被爆搭上隱形富豪 男友曾詐騙罪成 背景存疑

【明報專訊】《金秘書為何這樣》36歲女星朴敏英，早年曾與《繼承者們》李敏鎬拍拖，韓媒Dispatch昨日爆料，朴敏英搭上年約40歲的隱形富豪姜宗賢，不過後者被指曾因詐騙落網，身家來歷成疑，令外界擔心朴敏英會否遇人不淑。

韓媒Dispatch報道，經過兩個月追蹤，偷拍到朴敏英今年8月3日上芭蕾舞課後，乘車前往男友姜宗賢位於原州的老家。當晚兩人離開時，姜宗賢母親亦有送行，朴敏英更與「未來奶奶」擁抱道別，關係看來十分密切。朴敏英其後帶男友返回首爾清潭洞與父母同居住所。朴敏英與姜宗賢接連拜會雙方家長，相信戀情早已獲家人接納。

拍檔被指涉內幕交易

朴敏英男友姜宗賢年約40歲，居住於漢南洞高級住宅，朴敏英被目擊像半個女主人一樣，經常乘坐名車出入豪宅。據報姜宗賢持有3家上巿公司，均用胞妹名字登記，但他身家豐厚，擁有多部名車，也是高級會所的會員，被指是「隱形富豪」。

據Dispatch報道，姜宗賢過着富豪生活，但生意資金來歷不明，暗示他可能牽涉非法內幕交易、逃稅，亦跟泰國黑幫有交情。另外，姜宗賢與拍檔金在旭合資經營加密貨幣交易所Bithumb，金在旭兼任另一公司Vidente的行政總裁，《5時恭候的證人》鄭雨盛、《魷魚遊戲》李政宰的經理人公司Artist Company，他亦為CEO。據Dispatch報道，Vidente數年前面臨倒閉，李政宰、鄭雨盛及《與神同行》河正宇分別注資該公司，抬起Vidente股價，3人從中賺取差額，暗示他們涉及非法內幕交易。

事實上2013年至2014年間姜宗賢曾因詐騙及偽造文件遭起訴，被判有期徒刑兩年半，緩刑3年及80小時社會服務令。另外，朴敏英現時所屬的經理人公司Hook娛樂，姜宗賢也有份投資。

朴敏英忙拍劇未回應

事件曝光後，外界擔心朴敏英會否遇人不淑。朴敏英事務所表示正在確認相關傳聞，因朴敏英忙於拍攝有線頻道tvN新劇《月水金火木土》，暫未有任何回應。

文：蘇珮欣