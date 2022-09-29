Netflix《食人魔達默》1.96億觀看小時收視登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix前日公布9月19至25日收視，講述美國殺害17名男子的連環殺手達默（Jeffrey Dahmer）故事的《食人魔達默》（Monster: The Jeffrey Dahmer Story），本月21日才上架，但短短5天已錄得1.96億觀看時數，成為英語節目收視冠軍，《Fate：魔法學園傳奇2》和《眼鏡蛇道館5》分佔亞季，上周重新上榜的《王冠》首兩季則佔殿軍及第7位。《Fate：魔法學園傳奇》排第5。新上架的《心碎高中》位列第6，第8至10位順次為《錦繡豪門》、《瑕疵人》及《我們的罪母》。

據報自Netflix去年6月改以觀看時數為統計收視標準後，《食人魔達默》是繼《怪奇物語4》後，近月最佳成績的英語節目。

非英語節目方面，墨西哥劇《El Rey, Vicente Fernandez》以3330萬觀看小時登頂，上周冠軍的韓劇《毒梟聖徒》跌落第2位，西班牙語劇《Diary of a Gigolo》位列第3。其餘韓劇《非常律師禹英禑》、《小女子》和《紳士與小姐》順次排第4至6位，日本動畫《電馭叛客：邊緣行者》緊隨其後。新上架的《泰國洞穴救援事件簿》位列第8；西班牙語劇《桑托》及墨西哥劇《熾熱之境》則分佔第9及第10位。

《復仇雙妹嘜》、《孤島尋蹤》和《拳擊神父》膺英語片冠亞季。非英語電影收視三甲順次為德國片《調香師》，以及法國片《雅典娜》與《窒戀》。另一方面，有線頻道HBO亦公布了《龍之家族》第6集收視，據報比第5集上升了3個百分點。