《野人老師》MIRROR復出頭炮 邱士縉陳瑞輝獲導演讚無偶包超水準

【明報專訊】人氣男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）與陳瑞輝（Frankie）主演ViuTV原創劇《野人老師》下周一（10月3日）首播，被外界視為MIRROR「復團」頭炮，故備受關注。該劇導演陳賢俊接受《明報》專訪，對兩名鏡仔演出讚賞有加，稱首次當「男一」 的Stanley把角色拿揑得非常好，Frankie則絕對是超水準發揮。又大讚劇中另一個靈魂人物鄭丹瑞（旦哥）不擺款兼無架子，還幫他們指出劇本不足，合作無壓力。

記者：陳釗

導演陳賢俊（Keith）表示《野人老師》以教育為題材，由劇本到拍攝，再到後期都一手包辦。他希望從中帶出兩點信息，第一點是告訴大家香港都有自然教育，他說：「我們沒評論傳統教育好與不好，只是想給現在的家長多一個選擇，有時好與不好，是否應交回小朋友決定？」第二點是父子情，在華人社會，父子間總是有點隔閡，有講不出口的愛，「我希望大家不要怕醜，把愛說出來」。

陳賢俊被劇中小演員俘虜

Keith表示《野》劇由構思劇本開始到播出剛好一年，過程中很多時都是開心的經歷，最想不到的是，外間常說跟小朋友拍戲很麻煩，因難控制，但偏偏在這一年裏，給予他最大快樂的就是劇中9名小演員，「他們的天真、乖巧及開心很易感染人，例如有時拍完，他們會說『導演請你吃粒糖』，當刻真的會被俘虜，就算他們當日拍得不好，你都不會再計較」。

兩鏡仔投入演出有層次

劇中亮點是MIRROR成員Stanley和Frankie。Keith透露兩人都是角色的第一人選，對他們的表現稱讚有加，拍攝時一點偶像包袱也沒有，投入去演。他稱從Stanley身上看到自信及帶點傲氣的特質，很符合劇中「李白」角色，「我覺得Stanley演得很好，因演繹的人物性格會轉變，他將這個轉變處理得非常舒服、自然。這個其實是很難把控的，因這是他首次當男主角，由頭帶到尾，人物成長要很立體，但他拿揑得很好」。

至於飾演「顏家棟」的Frankie，角色性格跟李白一凹一凸，偏向內斂和保守。Keith稱看《IT狗》時已留意到對方演這類角色發揮得不錯，「如以新人第二次拍劇來說，絕對是超水準，一來他沒怯場，還非常努力，尤其這角色的內心轉變是要慢慢一層層鋪疊上去到爆發，你會見到他演繹上有這個進程」。

校長角色為旦哥度身訂做

今次找來旦哥飾演校長，Keith表示最初設計角色時，已覺旦哥適合不過，不但符合角色的年齡層，還有從容和睿智，「我們未找旦哥時，已希望由他演，所以很多時是想着他去寫角色，可以說是度身訂做。不過聽監製說，最初推銷給旦哥時，他有少少猶豫，但再聽到演員組合，他就說可以試試」。旦哥是著名監製、導演，Keith稱有趁機請教對方，「開拍前一兩個月已把劇本給了旦哥，但我們始終是年輕一輩，寫劇本的造詣一定沒他那麼高深；旦哥幫我們研究劇本，指出當中的缺陷，或有什麼位置可挖深一點；就是因大家早有良好溝通，所以在拍攝現場，已互相知道對方想要些什麼」。他指旦哥毫無架子，亦不會加插個人意見，只是很舒服、從容地做好演員本分，「他給予我們很大信心，喜歡觀看我們在做什麼，但不會多說什麼。合作後，我覺得旦哥是比我想像中更nice的一個大前輩」。

李敏和何洛瑤（Sica）的表現亦給Keith很大驚喜，並以「演得極級好」來形容李敏演出的兩場戲，「一場是法庭戲，她道出媽媽的辛酸；另一場是船上戲，講她認知到自己做得對不對；我看了很多次都喊。至於Sica向來給人感覺大癲大廢，沒想到演斯文、內向的學生又做到，還交到戲」。

談到《野》劇撼無綫台慶劇《美麗戰場》，Keith表示信心一定有少少，但大家觀眾層面不同，不過百花齊放絕對是好事。他樂意接受觀眾批評，希望大家跟他講多些故事裏好或不好的地方，從而進步，「我始終剛剛開始，覺得很多事情並非跟對手或其他人比，而是跟自己比」。

無綫PA出身 離巢圓導演夢

Keith 2008年加入無綫當PA（助理編導），做了兩年半便離巢，因他想當導演，要在無綫踏上導演之路需很長時間，有人花了10年都未做到，於是毅然跳出來試一試，之後跟HKTV與ViuTV合作。問3間電視台給他有何不同感覺？Keith說：「是有少少分別，但不是電視台的分別，你會覺得剛開始的人會較有衝勁，就像之前的HKTV和現在ViuTV，他們想衝刺的感覺大一點，TVB因抗戰已久，所以會少了這份衝勁。」合作過眾多演員中，Keith稱最難忘是《男排女將》的鄧麗欣（Stephy），「Stephy是我的頂級女神，亦是很專業的演員，會做足功課豐富角色，演繹細膩，完全代入角色，希望再有機會合作。」