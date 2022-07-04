《聲夢2》趙紫諾參賽片近300萬點擊 增奪冠信心 黃洛妍喜獲譚詠麟讚 懶理「燈死」魔咒

【明報專訊】無綫節目《聲夢傳奇2》周日（10月2日）舉行總決賽，五強展開兩回合考驗，爭奪「傳奇新星」冠軍，除有10萬元獎金外，兩總監郭偉亮與陳奐仁將合力創作新歌贈冠軍。大熱趙紫諾參賽片段合共近300萬點擊次數，增強她奪冠信心，直認恨唱兩總監作品。另一熱門黃洛妍開心被「校長」譚詠麟讚賞唱功，不擔心中「樂壇燈神」魔咒。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《聲夢傳奇2》五強包括趙紫諾（Sabrina）、趙小婷、黃洛妍（Janees）、任暟晴、XiX成員莊殷玥、劉芷君、梁善知、繆昀希、鄧曉殷與楊秉頤，她們前晚出席記者會，現場公布周日於邵氏影城舉行的總決賽賽制。賽事展開兩回合考驗，最高分學員爭奪「傳奇新星」冠亞季軍，三甲分別獲10萬、5萬和3萬元獎金，其他學員將獲「優秀表現獎」以示嘉許。晉身十強的學員包括侯雋熙、劉詠彤、彭家賢、文佐匡與趙頌宜有份角逐「超越進步獎」。

身為紅、藍隊總監郭偉亮與陳奐仁現身撐場，並宣布會合作創作新歌，送給冠軍做禮物。活動主持許文軒擔心兩人繼在節目鬧交後，一齊作歌會開火，郭偉亮笑言：「我作了就不會改，咁點算？」陳奐仁說：「我作歌都不會改，有辦法的，我們一齊作，作完大家都不准改。」

Sabrina完騷即食炸雞

Sabrina個人單曲及合唱歌曲參賽片段總點擊直逼300萬，成眾學員之冠。對於獲得這麼多人喜歡聽她唱歌，非常開心，因而增加信心，「最近積極練歌，學識放鬆把聲唱，唱高音會更理想。不知能不能贏冠軍，不過好恨有郭偉亮和陳奐仁老師作歌，一直夢想擁有屬於自己的歌曲」。她笑言為了比賽，已戒吃炸雞一個月，「我定下目標，完騷後第一時間品嘗炸雞做獎勵」。

Janees放鬆心情備戰

Janees笑稱備戰方法是飲飲食食，認為放鬆心情有助在比賽發揮更好表現，並相信各學員都渴望得到郭偉亮和陳奐仁老師創作的歌曲，她都很好奇二人合力出擊的製成品會怎樣。提到譚詠麟（阿倫）在網上留言讚她唱功，Janees說：「知道消息後非常開心。」網民擔心她被「樂壇燈神」阿倫「燈死」，有否信心打破魔咒奪冠？Janees笑說：「冇所謂啦，不緊要，開心了就得啦！」

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