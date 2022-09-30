【開箱】《孤島尋蹤》 女版里安納遜「救參」一樣強

【明報專訊】無論在角色設計抑或故事鋪排，影視串流平台Netflix驚慄動作片《孤島尋蹤》（Lou）都跟「地上最強老爸」里安納遜（Liam Neeson）主演《救參96小時》系列有異曲同工之妙，分別僅在於主角由男變女，營救目標由女兒變成孫女而已。電影剛於9月23日上架，甫推出即登上Netflix全球英語電影收視亞軍，僅次於青春片《復仇雙妹嘜》，可見捧場者眾。

62歲艾麗遜珍寧擔綱

里安納遜當年以56歲「高齡」演出《救參96小時》，曾自嘲是荷李活最年長的動作演員；《冰之驕女》金像女配角艾麗遜珍寧（Allison Janney）有過之而無不及，現年62歲的她在《孤島尋蹤》扮演離島老婦「璐」，受女鄰居所託尋找被綁架女兒，兩名背負不堪過去的母親，在狂風暴雨下展開救參行動，最終獲救的不止是別人，自己也被拯救。

電影以暴風雨來臨前夕的黑夜揭開序幕，獨居離島的璐（艾麗遜珍寧飾）性格孤僻，刻意拒人千里，而且舉措可疑，時而焚燒舊相，甚至擎槍準備自殺，令人猜測她在埋藏不可告人的秘密。另一方面，親單媽媽漢娜（朱妮絲慕莉飾）與女兒薇兒相依為命，她以為死去多年的前夫菲利普（盧根格林飾）竟然「翻生」，更把薇兒綁架，漢娜慌忙下只好向鄰居璐求救，後者手執原本用作自殺的長槍，踏上另一條死路。

「不是每個人都適合當母親」

《孤島尋蹤》前半段的氣氛營造與故事鋪排都頗出色，由璐的神秘背景、她撰寫的遺書內容，到綁架薇兒的兇徒身分等，每項細節環環相扣。隨着《普羅米修斯》男星盧根格林（Logan Marshall Green）扮演「綁匪」菲利普出現，觀眾焦點落在他跟前妻漢娜的相愛相殺複雜關係，難免忽略他跟璐之間，同樣有着極深的牽絆。

電影後半段終於公開這對母子的身世，曾任中情局間諜的璐，當年在伊朗服役，為了保護兒子菲利普，不惜跟局方翻臉，最後淪為頭號通緝犯，但這個並不是她躲在孤島生活的理由；菲利普小時候誤以為遭母親遺棄，對璐恨之入骨，長大後加入美國陸軍特種部隊，卻因性格扭曲，殘殺多名平民，為了逃避軍方追捕，以詐死作掩飾，如今重現人間，以綁架女兒來誘使母親現身，藉以完成復仇大計。

「不是每個人都適合當母親。」漢娜自以為是菲利普的報仇目標，為女兒捲入夫妻鬥爭，淪為肉參而自責不已，直至得悉璐是菲利普母親，是她連累薇兒遭綁架，盛怒之下把傷重的她留在山洞，自行跟前夫決一死戰。結局如何在此不贅，壓軸一場母子對決，傷痕纍纍的璐和菲利普，在陽光燦爛的海灘上互相廝殺，乍看竟有幾分似江戶時代的日本武士比鬥，令人心寒又心疼，鏡頭調度尤其值得一讚。

Netflix電影主角不能死

曾演《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的朱妮絲慕莉（Jurnee Smollett），戲中展現為母則強的氣概，為了拯救女兒不惜挺身對抗前夫，她的演技令人信服；艾麗遜珍寧更是撐起整部電影的支柱，情况就如里安納遜對《救參96小時》系列的重要性一樣，她由電影開場對漢娜母女的刻意冷漠，到片尾的真情動容，以及結局含淚擁抱兒子菲利普的悲慟，情緒層層遞進，最後盡情爆發，成為全片最大亮點。

不過《孤島尋蹤》並非完美，因它明顯犯上Netflix電影的相同毛病，就是無論如何，主角絕不能死，一旦收視高企，隨時開拍續集，但此舉正是編劇大忌，它把早已鋪排妥當的劇情，最終毁於一旦，不是不遺憾的。