張繼聰爭金馬影帝 老婆仔女無表示

【明報專訊】張繼聰前晚為自家品牌期間限定店宣傳，他表示服裝生意開展不久，營業額比預期理想，粗略估計有錢賺，感到振奮，要多謝大家支持。他說：「本來是畀自己、中佬及喜歡開電單車的人著，現在有不同年紀的女性也欣賞，所以加推適合女性的尺碼，好開心，不排除出童裝或考慮跟老婆Kay（謝安琪）的女裝品牌設計聯乘系列，可能有一天能開實體店。」

工作排滿 未知能否出席頒獎禮

談到憑電影《窄路微塵》入圍角逐金馬影帝，他表示不敢奢望得獎，「個個候選人都是前輩和好戲之人，我想將功勞歸拍攝團隊，希望電影上映時，觀眾會入場支持」。他表示10月至11月已排滿工作，能否親身到台灣出席頒獎禮視乎公司安排。老婆及仔女有何表示？他笑言大家一切如常，「我知道入圍時呆了一陣子，之後即重投個唱綵排，希望做好表演」。

謝安琪母女檔拍廣告

另一方面，謝安琪的生活選物品牌，再與設計師Rex Ko合作，推出親子服飾系列「今天，我要帶媽媽去草地和火星探險」，名稱源自謝安琪與女兒Kakaball的對話，並首次母女檔拍攝，小模特兒Kakaball表現專業，在酷熱氣溫下換多套服飾拍攝造型照沒有怨言，還說要將當模特兒的報酬全數給媽媽。謝安琪笑言女兒這次演出酬勞是雪糕及珍珠奶茶。

記者：鍾一虹