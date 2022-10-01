李佳芯怕輸蝕開始學嗲人 擇偶條件不怕曱甴

【明報專訊】李佳芯、蘇韻姿、樊亦敏、黃智賢、袁文傑及陸浩明昨日出席無綫節目《好聲好戲》第2屆畢業禮，獲頒畢業證書，並聲演將播出的西片《蜘蛛俠：不戰無歸》，成為畢業作品。李佳芯表示非專業配音員，用演員身分配音會以演戲感覺行先。她近年涉獵台前幕後範疇，笑言無樣精，但擴闊眼光對演技有幫助，未來以演員為主，正等公司安排演出機會，希望嘗試好玩及有挑戰的角色，演技能再進。

排隊等林盛斌介紹筍盤

李佳芯在節目《仨心友行3》分享感情世界，透露跟前男友（陳炳銓）分手因長時間相處導致問題浮現。她解釋道：「所有關係都是這樣，朋友相處耐了，都會見到缺點，無特別，好正常。」她自認以前不會嗲男友，「這不是秘密，我說話好直接，在感情上就輸蝕。我開始學嗲人，每個人都喜歡別人𧨾，做人是你𧨾我、我𧨾你」。是否有對象發揮嗲功？她笑說：「要等上天安排，好難呀，你估我想等。」她稱擇偶不用太多條件，最緊要合眼緣，「講了很久想擴闊生活圈子，但近兩三年沒認識新朋友，好失敗，我性格自閉，加上疫情減少社交活動；玩交友App識朋友都好難，若用假身分，永遠都不能見面，可能要跑去排隊等Bob（林盛斌）做媒人」。她稱享受宅女生活，已克服怕黑問題，「太叻不是好事，我仲有驚的地方，我好驚曱甴，不怕曱甴的人是我的擇偶條件」。談到執導的慈善片在網上有10多萬點擊率。李佳芯期待更多人欣賞，感謝粉絲發起應援行動，用流動車幫手宣傳，令事情好圓滿，暫時未構思拍續集。

蘇韻姿稱壓力影響表現失冠

蘇韻姿表示入到《好聲好戲》決賽已感恩，未能奪總冠軍是意料中事，自覺背負壓力影響表現，但過程學到好多東西。她表示今次為西片配音不簡單，難度在夾口形。

記者：鍾一虹