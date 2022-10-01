《怪盜羅蘋》角逐國際艾美獎 李善均爭視帝 《戀慕》迎戰馬思純《城池營壘》

《怪盜羅蘋》是Netflix歷來最高收視法語劇，第3季先導預告（上圖）早前曝光，若能在國際艾美獎奏凱，相信將會為新一季造勢。

馬思純與白敬亭主演的《你是我的城池營壘》講述醫生與特警的愛情故事，被形容為大陸版《太陽的後裔》，香港觀衆可在NowTV華劇台收看。

【明報專訊】美國艾美獎剛落幕，輪到第50屆國際艾美獎登場，前日公布提名名單，不少影視串流平台Netflix劇集如《性愛自修室》、《怪盜羅蘋》及《毒梟：墨西哥》獲提名。韓星李善均憑《大腦博士》角逐最佳男主角。另一韓劇《戀慕》則在最佳肥皂劇跟馬思純主演的《你是我的城池營壘》一較高下。

11月21日在紐約市舉行頒獎禮的第50屆國際艾美獎，前日公布提名名單。在AppleTV+韓劇《大腦博士》扮演記憶力驚人卻缺乏同理心神經學專家的李善均，有份角逐最佳男主角，對手包括《毒梟：墨西哥》施高麥拿利（Scoot McNairy）及《Irvine Welsh's Crime》杜格里史葛（Dougray Scott）等。

視后方面，則是英劇《鎂光燈下的公審》（Showtrial）施蓮畢堅斯（Celine Buckens）、南非劇《死於非命》（Reyka）金恩格布勒（Kim Engelbrecht ）、巴西劇《Where My Heart Is》莉迪莎哥連（Leticia Colin），以及法國劇《瘋女人的舞會》（The Mad Women's Ball）露迪拉雪（Lou de Laage）之爭。

《瘋女人的舞會》、墨西哥劇《Bunker》、英劇《Dreaming Whilst Black》、在Netflix播出的《邊緣四十》和《性愛自修室》獲提名最佳喜劇。最佳戲劇方面，《怪盜羅蘋》將迎戰《毒梟：墨西哥》、《死於非命》及英劇《潛藏命案》（Vigil）。曾在HBO播出的菲律賓劇《職場三小強》（On The Job）入圍最佳電視電影或迷你劇，對手包括講述新冠疫情的《Help》等。

最佳肥皂劇方面，巴西劇《Nos Tempos Do Imperador》及西班牙《Two Lives》入圍外，講述朝鮮國王隱瞞女兒身故事的韓劇《戀慕》亦獲提名。今年唯一入圍的華語劇《你是我的城池營壘》有份角逐最佳肥皂劇，該劇被形容為大陸版《太陽的後裔》，由《七月與安生》金馬影后馬思純伙拍《匆匆那年》白敬亭等主演，講述女醫生與特警精英的愛情故事。去年3月起在騰訊視頻、優酷、愛奇藝及台灣WeTV首播，同年5月底在中央電視台電視劇頻道播出，曾打入第32屆華鼎獎中國電視劇滿意度調查百強榜單；相信《你》劇將與朴恩斌和路雲主演的《戀慕》有一番惡鬥。