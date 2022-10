尼爾森公布美串流平台收視 《魔戒：力量之戒》稱冠

【明報專訊】收視調查公司尼爾森公布8月29日至9月1日美國串流平台成績,《魔戒:力量之戒》(Lord of the Rings: The Rings of Power)雖然上月1日才在亞馬遜Prime Video上架,但1天已錄得12.5億分鐘觀看時數,成為原創劇冠軍。第2至9位除了位列第5的《變形女俠:律政英雌》是Disney+出品,其餘全是Netflix劇集或紀錄片集,包括第2至5位的《俄亥俄的魔鬼》、《怪奇物語》、《無聲回音》及《我殺人》。第7至10位順次為《睡魔》、《維琴河》、《合夥人之路》和《體壇秘史》。

外購劇方面,在Netflix播出的《重返犯罪現場》,以8.12億分鐘觀看時數登頂。HBO Max《權力遊戲》及前傳《龍之家族》分別以7.92億和7.81億分鐘很接近的成績位列亞季。Netflix的《可可瓜唱兒歌》、《醫人當自強》和《絕命毒師》排第4、5及第9位。Disney+《妙妙犬布麗》和《阿森一族》位列第6及第10。HBO Max的《囧男大爆炸》和《老友記》則分佔第7及第8位。

據報觀衆必須看至少6分鐘內容,尼爾森才會計算在內。投資不菲的《魔戒:力量之戒》開播成績不錯,是上榜唯一破10億分鐘的劇集,但非Prime Video最佳成績,該台今年2月首播的《神隱任務》(Reacher)就錄得18.4億分鐘觀看時數。不過有分析指出,《神》劇8集一併上架,合共6個半小時片長,《魔》劇則先上架2集,約2小時12分鐘,除開以觀看人次計,《魔》劇約有950萬,比《神》劇多出1倍。若以去年11月在Prime Video首播的《時光之輪》比較更為接近,後者3集先上架,片長約169分鐘,錄得11.6億觀看分鐘,平均約660萬觀看人次。