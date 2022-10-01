【開箱】《好狗不見了Haw》 田中圭愛犬 千里尋主人

【明報專訊】38歲日本男星田中圭憑《大叔的愛》喜感十足的傻戇角色爆紅，成為演藝界搶手貨，電影及劇集一齣接一齣。田中圭主演的新片《好狗不見了Haw》今年8月在日本上映，本月29日在港開畫。戲中他一改以往搞笑、傻更更的形象，化身痛失愛犬後情緒低落的男人。

被悔婚 養狗療癒

《好狗不見了Haw》講述30多歲、個性軟弱的赤西民夫（田中圭飾）被未婚妻悔婚後，獨居於為結婚而購買的獨立屋，意志愈見消沉。民夫上司為了讓他重新振作，游說他領養同樣被主人拋棄的大白狗。民夫得悉大白狗曾被主人虐待，拆除牠的聲帶以防吠叫，狀甚可憐，即使他從沒想過飼養寵物，最終也答應帶大白狗回家。民夫自此學習如何與大白狗相處，還為牠取名「小巧」，因為牠沒法吠叫，只能發出「Haw」的聲音。民夫與小巧曾遭遺棄，可謂同病相憐，兩者慢慢打開心扉，成為形影不離的伙伴。正當民夫的心靈創傷快被治癒，小巧意外走失。小巧為了重回民夫身邊，展開長征之旅，沿途遇上失意者，為他們帶來溫暖的時光。

《好狗不見了Haw》由犬童一心執導，向來擅長拍攝動物電影，前作包括《老友狗狗》及《貓咪咕咕》。 編劇齊藤宏曾憑《黃泉復活》及《解憂雜貨店》贏得「日本奧斯卡」電影學院獎最佳劇本。據悉齊藤宏創作新片靈感來自與愛犬的相處時光，他籌備新片多年，這次與犬童一心導演首次合作，拍出一個療癒的動物故事。

「小巧」公路電影

過往不少關於動物電影都被視為催淚片，感動一眾愛護動物者。《好狗不見了Haw》並非走催淚路線，而是透過「小巧」與陌路人的相處點滴來感動觀眾。戲中小巧意外走失，登上物流貨車，由東京去到青森，為了回到民夫身邊，牠走了十萬八千里。118分鐘片長，大部分時間講述小巧回家途中的故事，像是一部由狗主演的「公路電影」。充滿靈性的小巧沿途遇上許多人，逐一解開他們的心結，最終花了年多時間才回到東京。

小巧沿途遇上來自福島而被標籤為帶有輻射的中學女生、失去老伴但仍獨力支撐着式微雨傘店的老婆婆，還有遭受家暴而到修道院暫避的女子等。小巧總是像溫暖的同伴，治療老中青3名女性的心靈。最特別是尾聲小巧重遇前主人，雖曾被對方虐待，但小巧以德報怨，甚至拯救前主人脫離危險，場面感人。

狗演員懂得演戲

戲中的大白狗「小巧」由狗演員Beck擔綱，牠是黃金貴婦犬（Goldendoodle），亦即金毛尋回犬（Golden Retreiver）與貴婦犬（Poodle）的混種。田中圭與Beck有多場對手戲，他表示小時候家裏曾養狗，對他來說是非常親近的朋友，因此很高興能演出這部電影；亦是他第一次和動物做對手戲，「拍攝過程中，常常覺得跟Beck心靈相通。如果電影沒有Beck的存在，不可能完成如此感動人心的作品」。

田中圭今次名義上是主角，但戲分明顯不及小巧。田中圭片中沒搞笑場面，反而長期陷入失意之中。失去小巧後，他以為愛犬車禍中去世，花了很長時間走出失去愛犬的傷痛，其間感到自責、抑鬱，甚至看到相同品種狗隻，誤認為是小巧，幸好女同事足立桃子（池田依來沙飾）陪伴及安慰這部分與小巧沿途治療陌路人心靈的故事，互相輝映。

至於戲中田中圭最後能否與小巧重聚，暫不在此劇透；其實他們如何走出失去同伴的痛苦，才是這部電影想帶出的最重要信息。

上映日期：9月29日