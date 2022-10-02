重新出發開線上音樂會 許志安：望成為更好的安仔

【明報專訊】55歲許志安2019年與黃心穎爆出車廂激吻的「安心事件」，兩人形象及事業跌落谷底，黃心穎停工至今，許志安於事發後一年多曾亮相ViuTV《Chill Club》試水溫，去年又赴台灣拍劇，但事業仍停滯不前。今年3月，許志安加盟環球唱片，在音樂事業上重新出發，前晚舉行線上音樂會，獻唱歌曲《一步一生》時，稱感受到這四個字的重量，亦珍惜拿着咪唱歌。戴上婚戒的他提到用了很多時間沉澱及思考，希望裝備自己成為更好的安仔。

「安心事件」發生至今逾3年，許志安（安仔）與黃心穎各有不同生活。安仔決心重啟音樂事業，昨晚舉行《Human Live》線上音樂會，現場獻唱加盟環球唱片全新作品《人與人之間》，又唱了多首經典金曲，包括《一步一生》、《一家一減你》、《前程錦繡》、《心血》、《流淚行勝利道》，令樂迷回味。

感受到「一步一生」重量

安仔手上戴着婚戒，唱出不同時期的歌曲，他唱《一步一生》時說：「用這歌作為今次演出的第一首歌，我覺得特別有意思，因我完全感受到『一步一生』這四個字的重量。」他分享心情，稱有少少緊張，「拿着咪看似已經習慣，但又有點陌生。我會好好珍惜今（前）晚，拿着咪用心為大家唱歌」。提到有段時間停下腳步，他是為了讓自己有更多時間沉澱、思考，希望裝備自己，成為一個更好的安仔。

郭偉亮：高興你終於回來

音樂會期間，安仔邀請郭偉亮（Eric Kwok）登場，兩人聊人生、音樂，更激動相擁。Eric Kwok分享有次與對方錄音，當時安仔怕聲線會『娘』。Eric Kwok說：「在我心目中，安仔的聲音是不會『娘』，這聲線是獨一無二，大家應好好珍惜安仔的聲線，高興你終於回來。」《人與人之間》是Eric Kwok作曲、林若寧填詞，他們介紹此曲，稱旋律配合歌詞的呈現，令歌曲感覺很特別，因歌詞沒有一句重複，亦沒刻意說教，只平實地描繪人生不同片段，如一齣電影，聽眾會不期然代入其中，這首歌就化成人生的電影，感動自然而來。安仔有同感，喜歡其中一句歌詞「平靜出生/平靜出殯」，他認為人生有時候就是這麼簡單，但當中有悲歡離合、甜酸苦辣；人與人之間亦會有愛、憎惡、競爭等，不同人生階段都寫在歌曲之中。安仔回顧過往的作品，留意到自己聲線的轉變，覺得在不斷成長。尾聲獻唱《流淚行勝利道》，安仔希望大家有力量迎戰未知的未來。

網民：有經歷後唱歌感情更豐富

線上音樂會在安仔facebook與YouTube直播，吸引數千人同時欣賞。不少網民留言鼓勵安仔，稱他有經歷後唱歌感情更豐富，叫他加油，又表示掛念及期待他再踏紅館舉行演唱會。不過也有網民留言問：「黃心穎呢？」

出席巴黎時裝周 鄭秀文心情靚爆

安仔的太太鄭秀文近日起程到巴黎出席時裝周活動，她在社交網分享出發及抵埗視頻及照片，心情靚爆留言：「巴黎今天，放晴。雨後有陽光。我的身心，也放晴。」未知她有否欣賞安仔的音樂會。

娛樂組