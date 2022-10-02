《聲夢2》今晚五強決戰 大熱趙紫諾排舞企中間 陳奕迅被學員捕獲 傳授比賽心得

【明報專訊】無綫歌唱選秀騷《聲夢傳奇2》決賽今晚舉行，最後五強學員連日來在邵氏片廠綵排，碰巧陳奕迅在隔籬廠拍廣告，總監郭偉亮為圓學員心願，幫助他們一起捕獲陳奕迅大合照，並獲對方分享參加歌唱比賽心得。不少網民看到合照誤以為陳奕迅擔任《聲夢2》決賽嘉賓，他的經理人澄清是一場美麗的誤會。大熱趙紫諾前日放學後匆匆趕到綵排，顯得有點疲倦，她承認賽前有點緊張，要收拾心情，稱當歌手是夢想和長遠目標。

《聲夢傳奇2》最後五強學員全女班，包括趙紫諾（Sabrina）、趙小婷（Pamela）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）及女團XiX。她們跟其他落選學員連日在邵氏片廠排練，日前碰巧陳奕迅（Eason）在隔籬廠拍廣告，學員收到消息為之瘋狂，希望可以捕獲Eason合照。

學員「與神對話」超興奮

總監郭偉亮（Eric Kwok）是Eason好友，為圓學員心願，幫助一起捕獲Eason。學員影大合照時，爭取機會跟Eason交談，Eason非常友善有問必答，令他們大為感動，沒想過捕獲歌神還可以「與神對話」，事後紛紛在社交網分享合照。

Janees以「心心眼」形容心情，留言：「Eason同我哋分享參加新秀比賽時的經歷，當時上台服裝質料非常焗身，但身為舞台表演者，點都會以表演為上。」Jasmine搞笑寫道：「媽咪，我見到陳奕迅了，好驚訝，其實我有啲仲未回神。」並指Eason教她們「企到上舞台，唔好理其他人的眼光，不要理他們覺得你唱成點，自己做好自己就得」。Pamela與Sabrina則錯過見Eason；Pamela笑言要P自己上合照。不少網民見到合照以為Eason為《聲夢2》決賽擔任嘉賓，Eason經理人甘菁菁澄清是一場誤會，稱日前他們在邵氏片廠拍廣告，剛好Eric Kwok在隔籬廠，Eason便過去探班。

Jasmine額頭爆壓力瘡

前晚眾學員綵排時，大熱Sabrina放學後匆匆趕至，排舞時獲安排站在舞台正中位置，但她狀態一般，眼神呆滯，動作舞步未熟練，身旁的Jasmine和Pamela則表現投入。Sabrina解釋放學後趕來，有少少疲倦，心情略帶緊張和激動。大戰前夕，她表示會收拾心情專心比賽，盡力做到最好。她認為參賽過程學會很多，結果已不是最重要，當歌手是夢想和長遠目標，盼望能推出個人的歌曲作品。Jasmine額頭爆出數粒暗瘡，她承認感壓力，近日睡眠質素差缺乏休息。她自覺能走到最後五強已當贏和賺了，只想盡力表現，報答每個幫過她的人。

Janees擔心跳舞表演

Janees狀態不錯，看似信心十足，但她最擔心跳舞表演，在家練習多次。比賽期間見她身形比前清減，她笑言因太忙沒時間進食，完成賽事不論輸贏必大吃一餐慶祝，已約定學員食火鍋。Pamela積極練歌及跳舞，心情緊張加上行程緊密感疲倦。為保護聲線，她戒食煎炸、辛辣食物及凍飲。

記者：林蘊兒