林鈺洧曬8歲「選港姐」童年照

【明報專訊】應屆港姐冠軍林鈺洧當選後被重提昔日大膽言論，被封「性女港姐」。她未受負面新聞影響，連日來忙於出席領獎活動，至昨日終於有時間在社交網發表得獎感受。她上載8歲的童年照，相中她戴上玩具首飾及拿着權杖扮當選港姐，對鏡頭微笑甚可愛；林鈺洧亦分享當選港姐冠軍坐上寶座的照片。她表示當時爺爺教她怎樣握着權杖，照片是已故祖母的最愛。參選港姐時她是8號，她說：「I'm Miss Hong Kong。」有網民讚她由細靚到大，亦打破「變臉」傳言。

徐麟：選港姐是最瘋狂的事

參選時是熱門之一的「爆炸頭」徐麟，因決賽時廣東話欠佳又似聽不明問題，被質疑仍能進入五強。徐麟前晚在社交網發文分享參選感受，她說回味參選4個月的旅程，感覺煥然一新。參加港姐應是她做過最瘋狂的事，在完全陌生的領域，自我挑戰好多次，同時對港姐文化及香港這個城市有更加深入了解，最重要認識好多可愛、善良及溫暖的人，台前幕後十分照顧， 非常感恩。她承認在紅館表現確實不符合預期，廣東話沒令自己滿意，但人生就是這樣，缺陷都是一種美，可以入到五強已非常驚喜。她稱不會放棄學廣東話，亦將會回歸學術界，希望下次見面可給大家看到更好的她。不少網民讚她樂觀積極。

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