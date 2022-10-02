【開箱】《別擔心親愛的》 超完美嬌妻被綁架

【明報專訊】《創戰紀》女星奧莉菲亞維特（Olivia Wilde）演而優則導，繼《高材生》獲得好評後，2020年開拍《別擔心親愛的》（Don't Worry Darling），講述一對年輕夫婦住進小鎮推行實驗計劃後的驚慄故事，卻傳出連串是非，包括搭上男主角兼英國歌手哈利史泰敖（Harry Styles），與女主角科倫絲佩芝（Florence Pugh）不和等；該片上月在威尼斯影展舉行世界首映禮，科倫絲跟奧莉菲亞沒任何交流，再次引來熱議。首映後傳媒的反應亦欠佳。該片9月23日在美國上映，卻連續7天成為票房冠軍，全球累收破3600萬美元，以3500萬美元成本而言，差不多封了蝕本門。

科倫絲佩芝演出獲讚

《別擔心親愛的》講述Alice（科倫絲佩芝飾）與Jack（哈利史泰敖飾）住在夢寐以求的「勝利社區」，企業家兼人生教練Frank（基斯派恩飾）將這片不毛之地變成實驗小鎮，為居民提供奢華無憂的美滿生活。當鎮上男人都為Frank效力，替公司最高機密的「勝利計劃」研發革新物料，妻子們必須謹言慎行，並對「勝利計劃」毫不懷疑地順從。充滿自信的Alice慢慢意識到美麗表象之下，彷彿埋藏着無底深潭的邪惡秘密，忍不住質疑這計劃及背後動機。

此片在爛番茄影評網站只有不足四成好評，反而觀衆好感度有76%，反映了評論和觀衆的角度有落差。不少影評讚賞演出過《小婦人》及《黑寡婦》的科倫絲佩芝表現亮相，批評偶像歌手出身的哈利史泰敖演技不濟；不過哈利演出經驗不多，又首次擔正，自然無法跟曾獲奧斯卡提名最佳女配角的科倫絲相比。事實上片中有場歌舞戲，如果起用原來的男主角沙拉保夫（Shia LaBeouf）演出，又未必會勝過哈利史泰敖，他算是有發揮所長的機會。《別擔心親愛的》把小鎮刻劃成1950年代的完美社區，很多鏡頭與佈景設計恍似把David Hockney的畫作變成大銀幕上一個個片段，尤其那種鮮艷色彩與蔚藍晴空，美麗得虛假；每個家庭都窗明几淨，又完全沒有溫度。或許這正是導演奧莉菲亞維特想要表達的主題，美術和攝影確實幫了忙。

片中女角全部不許反問或質疑，Alice的問題正是來自會思考，當發現飛機失事，問巴士司機有沒有看到，對方顧左右而言他，她氣得立即下車，寧願徒步幾個山頭自行查找答案；陸續挑起她好奇心的，還有內裏空空如也的雞蛋；親眼目睹鄰居Margaret自殘，旁人卻否定她看到的事實，向丈夫Jack提出，他也支吾以對。在這個社區裏，所有男人只想要超完美嬌妻，看似美好和幸福的生活是否已經足夠，還是真實即使醜陋，願意面對反而較容易接受？

哈利多粉絲 劇本易犯駁

《別擔心親愛的》受批評跟演員表現關係不大，就算演技較稚嫩的哈利史泰敖，也不是太離譜；所看的一場在平日下午，七八名國際學校女生似來捧他場，銀幕上每次哈利出現，即大呼小叫熱烈討論。估計他的粉絲不少，也是此片主要觀衆，情形有點像《阿媽有咗第二個》。《別》片在美國票房不錯，相信哈利主演也是原因之一。有美媒就分析，《別》片是非不斷，卻讓票房受惠，至少關注度提高了。此片真正問題出在劇本，最後揭盅的謎底本是不錯點子，執行起來卻太易犯駁，譬如太太都是非自願與不知情加入計劃，那麽現實生活中丈夫就形同犯罪。又譬如若丈夫角色都是知情者，當太太在享受生活時，他們又在做什麽？返工？研發產品？爭取業績，那麽辛苦及大壓力，跟現實世界有何分別？

上映日期：9月22日