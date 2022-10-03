承認唔識26歲黎峇菈 曾志偉稱禮貌吻賀壽星女

【明報專訊】來自馬來西亞、身高180cm的模特兒黎峇菈日前在社交網分享慶祝生日派對片段，片中見到無綫總經理兼「獎門人」曾志偉在場，跟其他朋友為壽星女唱生日歌，志偉邊唱邊拍手。之後他走近黎峇菈身邊，說收到信息知道她想跟「獎門人」一齊吹蠟燭，志偉搭着壽星女膊頭一起吹熄蠟燭，並送上一吻，現場人士不停歡呼。

看短片見志偉吻黎峇菈的面，位置近嘴，驟眼看似兩人咀嘴惹熱議。黎峇菈寫道：「今年有得同獎門人一齊吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨。」

曾志偉昨晚出席《聲夢傳奇2》決賽擔任頒獎嘉賓，受訪時表示心情沒受吻模特兒事件影響，「不是好大件事，當晚跟幾個朋友試魚子醬，咁啱有朋友知道我哋喺度，跟住就帶埋幾個朋友嚟，話有個女仔生日，願望係同我唱生日歌，唱完生日歌惜面珠，birthday kiss是一般禮貌」。問他是否認識黎峇菈？志偉承認不認識對方，「唔識。如果相熟的朋友不會放片上網，沒有怪她，可能她不知這樣做的傷害性，但不覺得是什麼大事，身為新聞人物已習慣，問心無愧」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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