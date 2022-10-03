確診造就搶先看畢《野人老師》 鄭丹瑞讚邱士縉勤力 Frankie表現超預期

【明報專訊】鄭丹瑞（阿旦）相隔多年再次拍劇，參演ViuTV《野人老師》，與MIRROR成員邱士縉（Stanley）演父子，跟另一成員陳瑞輝（Frankie）亦有不少對手戲。阿旦稱全劇主要在一間村校取景，笑稱做了「中暑老師」，還瘦了10磅，「真的拍到中暑，有一幕和小朋友拍的大場面，突然間覺得不知道魂魄去了哪裏，很暈眩，身體發滾，真係唔掂」。

忘記年屆67歲 密密做吃不消

疫情關係，劇集、電影和網上平台工作逼在同一時段，令他吃不消，不禁搖頭說：「忘了自己已經67歲，所有工作堆在一起，休息不夠之餘，還要合共拍了45組戲，當中只有兩組是冷氣房，其他全部外景，個個場口都要坐長途車，在荒山野嶺行來行去做戲，其實拍電影時都中過兩次暑。」

阿旦表示拍完這套劇，好努力增肥3磅，豈料之後確診新冠病毒，在家隔離7天快測已變回陰性，但遭女兒下「禁錮令」，足足13日不准他踏出房門，稱他身上仍帶病毒，要保障家人。他說：「每天食粥，失去了嗅覺，有懷疑人生的感覺，因太得閒，便叫《野人老師》監製（湯皓浚）剪完片傳給我看，搶先看了15集，我監製上身，身痕逐集畀意見，拍得辛苦又確診，如果劇集效果不好就好唔抵。」

喜獲贈MIRROR DVD見面禮

阿旦表示接拍《野人老師》除因與監製老友，另一原因是Stanley和Frankie，自爆首日開工已收到二人送的見面禮，「他們送了一盒MIRROR DVD給我，我如獲至寶，坦白講其實我不認識他們，但久仰大名」。他聽聞Stanley好想演戲，特意翹埋雙手一旁觀察，發覺對方很勤力，是不會自滿的人，「我對現場演員的要求是準時及熟讀劇本，這兩點他完全做得到，我在確診期間，看到有些適合的影片都會傳給他看，話『阿仔，如果想學做戲，就睇呢啲笑話，學他們的節奏』」。阿旦表示亦有留意Frankie，認為對方的角色是度身訂做，「正如Frankie在演唱會講佢自己，劇入面佢要做個懦弱的男仔，對新人而言最好是做自己，控制到個角色，他more than及格」。

記者：林祖傑