趙紫諾大熱倒灶得第3 任暟晴險勝黃洛妍奪冠

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《聲夢傳奇2》昨晚舉行決賽，五強學員經過第一回合對戰，專業評審分數加上觀眾投票，任暟晴（Jasmine）與黃洛妍（Janees）成為最後兩強。第二回合比併中，Jasmine跳唱《瘋了》迎戰Janees唱《Bad Boy》，結果Jasmine獲得專業評審21個綠燈力壓Janees的15個綠燈，之後加上觀眾投票，Jasmine得分43.28%險勝42.71%的Janees，成為冠軍傳奇新星得主，上屆冠軍炎明熹及無綫總經理曾志偉頒獎；Jasmine表示心情激動，多謝台前幕後及學員。得亞軍的Janees自言表現不穩定，會繼續努力。

炎明熹懷念聲夢舞台

大熱趙紫諾（Sabrina）及女團XiX在第一回合同獲專業評審22個綠燈最高分，但加上觀眾投票後，Sabrina屈居季軍；XiX與趙小婷則三甲不入，齊獲優秀表現獎。至於紅籃兩隊導師推介超越進步獎的學員，分別是劉詠彤及文佐匡。

炎明熹獻唱《真話的清高》，表示心情興奮又緊張，同時又好懷念，「我覺得換一種身分站在這舞台，感覺好奇妙。希望師弟妹著上戰衣，在屬於自己舞台，感受舞台上每一刻就OK」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵