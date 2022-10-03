姚焯菲爆通宵開工致遲到 張馳豪趕上台 無扣鈕跳到甩褲

冼靖峰（左起）、鍾柔美、姚焯菲和張馳豪因拍MV延誤，遲到半小時出席活動。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）及冼靖峰（Archie）昨日到荃灣出席禁毒活動，合唱主題曲《青春作風》及與現場觀眾玩遊戲。Aska玩遊戲時跳到甩褲有點尷尬，他立即拉實褲頭，轉身整理。他們比原定時間遲了半小時到場，Chantel解釋因趕拍MV延誤，他們凌晨4時集合拍攝，跳舞跳了一個早上，只有少少時間食早餐和午餐，活動後趕去《聲夢傳奇2》決賽。她說：「我們一向只有開工時間，沒有收工時間，不過這些情况非經常，經理人不是沒人性，不會糟質我們。」Yumi稱工作時間長，但好享受過程。

Aska下次問Archie借內褲

Aska提到當眾跳到甩褲非常驚險，以前都試過「爆胎」情况，早已學會執生，「今早拍MV弄得一腳泥，好污糟，我穿的白色褲是問Archie借，由於條褲是全新，褲頭鈕扣都未開封，拉上褲鏈便趕住出台。（有沒有借埋內褲？）沒有，下次問他借」。有傳Archie因之前失言事件影響形象，流失不少工作，造就機會給Aska上位。兩人齊稱工作安排由經理人負責，不清楚機會增多或減少。Archie表示之前到內地拍劇，所以曝光減少。

Chantel與Yumi慶幸身邊沒有不良嗜好的朋友，Chantel說平時只會受食物引誘，「看不見冇問題，聞到食物香味，有時忍不到會食少少。凌晨回家爸爸會整甜品，我怕肥一定不會食」。Yumi自問算夠定力，通常工作後才會滿足食慾。

記者：鍾一虹