Tyson Yoshi忘我演出狂爆粗 王菀之自嘲食太多宣傳《飯戲攻心》

【明報專訊】一連兩晚於亞洲國際博覽館舉行的《TONE Music Festival 未來音樂祭2022》，前晚開鑼，表演嘉賓包括王菀之 x R.O.O.T、Tyson Yoshi及樂隊Zarahn等。因演出單位眾多，演唱會嚴重超時，Tyson Yoshi比原定表演時間遲了一小時出場，但無減粉絲熱情。

Tyson Yoshi 曾遇「喪屍」觀眾

穿皮褸的Tyson Yoshi甫出場，即呼籲全場觀眾起立，先唱出《i don't smoke & i don't drink》，不少樂迷響應站起來。唱完第一首歌，Tyson Yoshi急不及待除下皮褸，穿背心的他大騷麒麟臂，情緒高漲不停用英文爆粗，又鼓勵觀眾一齊跳舞，「今次是我第二次來亞博，上次VIP位的觀眾好似喪屍不動。」之後唱出多首歌曲，台下觀眾忘我起身跳舞又揮手，氣氛熾熱。

其後王菀之與樂隊R.O.O.T登場，二人台上一唱一和，一口氣唱出《宜蘭食雪糕》、《留白》及《水白合》，表現合拍。R.O.O.T笑言到亞博當自己在機場，希望大家可以飛去外地旅行。王菀之趁機為有份演出的電影宣傳，「大家食飯未？可能我食得太多，有少少《飯戲攻心》」。觀眾報以掌聲和笑聲，二人再唱多3首歌，然後在台上自拍，跟全場觀眾大合照。

樂隊Zarahn壓軸出場，主音周國賢邊彈結他邊唱，包括《如果感覺有顏色》、《Hots for you》及《搖滾小學》等合共8首歌，音樂會至凌晨12時許結束。

記者：林蘊兒