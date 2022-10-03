陳柏宇化身「人肉Google」助參賽者 關心妍贈貼士練好體能唱歌

【明報專訊】關心妍與陳柏宇等昨日與香港開電視選秀節目《就是青春》其中5名參賽者，於有線電視大樓錄影節目。首次擔任唱歌真人騷評判的關心妍，透露應何哲圖和余詠珊邀請，以「星級樂迷」身分給參賽者意見。她說：「我有教唱歌，學生年齡與參賽者差不多，大概知道他們的風格和要注意什麼。」

有什麼貼士給參賽者？關心妍表示因節目是打造明星，最緊要全面，歌手出身的她會以唱歌行先，提醒參賽者體能很重要，她現時每日仍堅持跑步8公里練氣，「我以前去世界各地學唱歌，在日本第一時間去的地方不是錄音室，是健身室，他們說濱崎步和BoA都是先做完運動，再唱歌」。關心妍讚參賽者林躍翰、康志維及13歲的趙啟嵐聲線很好，令她留下印象。若女兒將來有興趣，可會批准她參加這類真人騷？關心妍稱會鼓勵女兒可以喜歡唱歌，但前提要先讀好書，因當歌手不容易，要先保障自己，讀書可培養個人品格修養。她爆女兒上次當完其演唱會嘉賓後很喜歡唱歌，還問什麼時候可再上紅館，「我跟她說媽咪等了10年才可以再上（紅館），你再等多10年吧，16歲時可能有機會」。

陳柏宇透露在節目中化身「人肉Google」，會盡能力幫參賽者解決疑惑，給予意見。他表示過程中不會勞氣也不會鬧，因參賽者不明白是正常，又不是做錯事。

曾琸庭未因開工中暑怕入行

參賽者曾琸庭拍節目主題曲MV時中暑，稱平時不算孱弱，但拍攝當日氣溫達36度，烈日當空下在車場跳舞，最後頂不住出現反胃，之後休息10分鐘便繼續。她說：「不會因此怕入行，入娛樂圈預了會辛苦。」

記者：陳釗