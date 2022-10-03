【開箱】《食人魔達默》收視報捷 死者家屬稱二次傷害斥Netflix貪婪

其中一集講述少年被下藥後從達默家中逃走，卻不支倒地，被鄰居（圖）發現報警，警方上門調查卻草率了事，曾追蹤此案的記者批評劇中描寫警察恐同及種族歧視，不太準確。

【明報專訊】影視串流平台Netflix上周公布9月19至25日收視，《食人魔達默》（Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story）上月23日首播，短短3天錄得1.96億觀看小時，稱霸英語節目排行榜，美媒指出該劇是自《怪奇物語4》後近月最好成績的劇集。同時亦惹來不少爭議，LGBTQ、死者家屬等紛紛把矛頭指向Netflix，在影評網站如爛番茄及Metacritic亦毀譽參半，可說是近年Netflix最受爭議的作品。

案件多次拍成電影及劇集

《食人魔達默》由拍過《歡樂合唱團》、《美國犯罪故事》等受歡迎劇集的賴恩梅菲（Ryan Murphy）監製，他4年前以3億美元跟Netflix簽約5年，獨家提供劇集及電影，至今已交出《畢業舞會》、《侯斯頓傳奇》、《荷里活》、《黯衣天使》、《凹凸政壇路》等影視作品，成績有好有壞，但迴響都不似《食》劇大。此劇由《變種特攻：黑鳳凰》「快銀」伊雲彼得斯（Evan Peters）扮演主角達默，還有《忘形水》李察真堅斯（Richard Jenkins）等老戲骨坐鎮。

《食人魔達默》合共10集，根據真人真事改編，講述達默（Jeffrey Dahmer）於1978年至1991年期間殺害17名男子並肢解，達默甚至吞下他們的屍身，經審訊後罪成入獄，最後被囚友殺害，終年34歲。對美國人而言，達默的罪行聳人聽聞，有關他的紀錄片無數外，電影也拍了4齣，最早一部在他被捕後兩年面世。「鷹眼」謝洛美溫納（Jeremy Renner）成名前也於同名電影飾演過達默。對上一部《My Friend Dahmer》5年前上映，聚焦達默高中時期生活，到犯下首宗殺人案的成魔之路。至於Netflix今次拍攝的劇集，則由他被捕開始。對香港觀眾而言，不熟悉這案件，單看第1集其實拍得相當緊湊，也可看到達默後期的犯案模式。他在同性戀酒吧挑選對象下手，以金錢利誘他們回家，可男子甫入屋聞到惡臭已起了戒心，即使達默慣常遞上下了藥的飲品，他也不為所動，終於在他的機警與冷靜之下，逃過毒手，並引來警方上門調查，在抽屜裏搜出可疑照片，再發現屋中藏有人頭及殘肢，達默正式被捕。《食》劇第2集則由達默的童年說起，講述其父母不睦，母親濫藥，他自小已對動物屍體產生興趣，並從父親那裏認識豐富的化學和生物知識。劇中又描述他中學時已自知同性戀取向，亦酗酒及有戀屍癖好，被父親安排往當兵前已開殺戒。

追蹤案件記者評劇情不準確

此劇首兩集拍得不錯，本來外表有點傻氣的伊雲彼得斯也接近角色原型，而且故意操fit，造型也下過工夫；但劇情並非跟從事發時序，跳來跳去有點混亂，對認識這兇徒而言好像毫不連貫，對受害者也着墨不多。除了帶出警方輕率，讓達默多次逃過制裁，製造更多受害者外，劇中似乎沒點出為何死者多是非裔青年，亞裔及拉美裔亦曾遭殃。死者之一Errol Lindsey的家姐Rita在達默判刑時曾發言，劇中也重塑這場面，她投訴Netflix拍此劇前從沒徵詢他們意願，等同二次傷害，並稱Netflix貪婪，利用慘劇賺錢，應該把部分收益分給受害者子孫。當年追查達默案件的記者Anne E. Schwartz接受《獨立報》訪問時表示Netflix為戲劇元素犧牲了事實，並指出把警察描繪為種族歧視及恐同也不準確。

另外，《食人魔達默》上架初期，Netflix把它標籤為LGBTQ內容，也受到猛烈批評，質疑同性戀連環殺人犯就等同LGBTQ內容？若成立為什麽有關達默的紀錄片，又不加上LGBTQ標籤？最後Netflix「從善如流」，移除了LGBTQ標籤。