《聲夢2》任暟晴無想過奪冠「感覺不真實」 趙紫諾否認落敗痛哭 滿意賽果

【明報專訊】無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》前晚舉行決賽，參賽以來人氣高企的16歲任暟晴（Jasmine）奪冠軍成為「傳奇新星」，亞軍是黃洛妍（Janees），有「聲夢大魔王」之稱的趙紫諾（Sabrina）大熱倒灶屈居季軍。賽後她們接受訪問談感受，Jasmine表示心情激動，感覺不真實，沒想過會獲冠軍，對表現感滿意。她承認比賽至今好大壓力，有段時間睡眠質素不太好，比賽後最想瞓覺。奪冠獲10萬元獎金，Jasmine笑言未計劃如何運用前不會亂花錢。她的父母到場支持，爸爸在她出場前送花打氣。至於兩名總監郭偉亮與陳奐仁將聯手為她創作新歌，Jasmine相信不論是慢或快歌，對她都是最好的作品。

Sabrina賽後爆喊，見到另一學員江廷慧（Vivian）時更激動擁抱。她否認因落敗哭，稱Vivian對她好好，教她廣東話，所以見到對方忍不住喊。Sabrina表示獲季軍已好滿意，感謝觀眾支持，會努力學好廣東話。

Janees︰人生第二次演出失敗

Janees對賽果未感失望，因唱第2首歌時不在狀態，仍未準備好，是人生中第二次演出失敗，對上一次是小提琴演奏，希望以後不再失準。她表示參加《聲夢2》前已決定做歌手，賽果不會動搖決心。

娛樂組

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