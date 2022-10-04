陳瀅身處巴黎缺席新劇首播宣傳 方力申揶揄造勢欠女一：早知我都飛

【明報專訊】葉念琛擔任監製、導演及編審的無綫台慶劇《美麗戰場》昨晚於商場舉行首播活動，方力申、陳山聰、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻及朱晨麗等出席宣傳造勢。葉念琛表示今次劇集做到快拍快播，全體士氣非常高，希望在頒獎禮有收穫。陳山聰與方力申於宣傳海報企中間，陳山聰謙稱劇中只是男三男四，林盛斌（Bob）則以男一介紹自己出場，十分搞笑。身處巴黎的女主角陳瀅，在巴黎鐵塔下拍片越洋打氣，方力申對於陳瀅在外地缺席首播宣傳，勁「葡萄」並笑說：「原來女主角都走得，早知我都飛啦。」

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

方力申（小方）和陳山聰一同受訪，小方稱《美麗戰場》是他的第3套劇集，期待看自己演出，若之後有機會想多些拍劇，自爆經常自薦，什麼題材都無所謂，最緊要導演對他有信心。對於女主角陳瀅飛往巴黎出席時裝周，小方笑問：「原來女主角都可以走得㗎？早知我都飛啦，我想去美國或日本，想睇NBA季前賽。」

成台慶劇頭炮有壓力

小方和山聰爆拍劇時曾「飛紙仔」，山聰解釋因葉念琛一人身兼監製、導演及編審，他最清楚劇集內容，去到現場有加有改都很正常，只是飛了兩場。與葉導合作無間的小方，笑稱對方有壓力鞭策才寫得更好，所以特登「飛紙仔」。

《美麗戰場》成台慶劇「頭炮」，山聰直言有壓力是好事，能做「頭炮」是開心事，這類劇種近年較少在無綫出現。小方取笑山聰還有另一炮台慶劇《超能使者》，「他是雙響炮，很厲害」。談到兩人在海報企中間，山聰笑稱阿Bob才是男一，因對方說從海報右邊數起第一個才是男一，他跟小方只是男三男四。

前日度過46歲生日的山聰，獲劇組送上生日蛋糕慶生。他表示生日過得很開心，之前跟胡定欣、袁偉豪等好友吃飯慶祝，正日留給家人，他說：「自兒子出世後，生日有他在已足夠。」生日願望是否攞視帝？山聰最希望《美》劇和《超》劇都有好收視，人生第一次參與兩套台慶劇，希望大家都喜歡。

劉佩玥拍住阿Bob搵真銀

劉佩玥和陳曉華在劇中與陳瀅飾演好姊妹，劉佩玥稱陳瀅雖身處巴黎，但精神與她們同在，而且只是缺席這次宣傳，之後會歸隊，「都羨慕她有得去巴黎工作，我已有兩三年沒有旅行，知她疫情期間都飛了幾次，是一個勇者」。

可有叫陳瀅送手袋做手信？劉佩玥表示近年對購物的欲望減少了，將目標放在置業，「阿Bob真的很好，開劇前，他已說有錢一齊搵，有樓一齊買，最近我們真的多了幾個工作一齊做，怪不得陳瀅都說羨慕我和阿Bob做情侶」。劉佩玥透露努力儲首期中，入行以來都算節儉儲到錢，離目標不遠，「選港姐時曾承諾買層樓送給媽咪，希望這一兩年內做到」。

陳曉華被丁子朗摑10巴

陳曉華笑稱拍劇期間，劉佩玥儼如「阿媽」一樣，不停分享很多理財知識給她，「除了沒有教煲湯，她真的很像我媽咪，我現在27歲，希望30歲前可以買到樓」。會否想跟劇中拍檔丁子朗情侶檔搵錢？她表示都希望，但對方還有另一套台慶劇，不知會否揀她，「丁子朗在劇中經常糟質我，還摑了我10巴掌，摑到我面腫，要找冰敷，所以是他欠了我，他有錢要分給我先」。劉佩玥笑稱陳曉華拍完被摑戲當日，面色比平日紅潤，原來中了『還原靚靚拳』。

蔣家旻劇中演陳瀅妹妹，被葉念琛稱是「最乞人憎」角色，經常鬧人。她說今次是人生中演過「最攰角色」，「每日拍攝鬧足10多小時，如果觀眾看得投入會鬧我，會好有滿足感，證明我做到了」。

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