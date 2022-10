楊千嬅擬開騷賀歌迷會25周年 C AllStar聖誕搞音樂會 邀觀眾齊報佳音

C AllStar聖誕開騷與歌迷歡度佳節。

【明報專訊】近日不少歌手陸續宣布舉行演唱會,楊千嬅被指將於12月假亞洲國際博覽館舉行兩場演唱會,賀歌迷會成立25周年,與粉絲相聚。楊千嬅曾計劃2020年假紅館舉行個唱,但受疫情影響取消,其後轉戰內地發展,早前參與湖南芒果TV平台與無綫聯合製作的節目《聲生不息》。關於楊千嬅亞博演唱會一事,她的經理人回覆傳媒表示有考量,但一切仍在計劃中,如落實會盡快公布。

支持環保 4子「交換垃圾」

組合C AllStar定於今年12月23日至25日在西九文化區苗圃公園舉行《Let It Snow C AllStar Live 2022》,在戶外與歌迷歡度聖誕節。音樂會主題「Let it snow」,希望觀眾能一同感受白色聖誕,還可以一齊報佳音。已有數年沒有報佳音的C AllStar十分懷念,「最難忘的聖誕一定是報佳音,有一年於尖東海旁演唱,唱到差不多11點半,街燈都關了,清潔姐姐都開始洗地示意『快啲走』,但歌迷仍留下來一起大合唱,當時非常開心」。為滿足歌迷聖誕願望,C AllStar透露歡迎點唱,還會與歌迷大合唱。談到以往成員間有否交換禮物?C AllStar笑稱支持環保,只會「交換垃圾」,意思是交換家中依然實用物件,不用買新物品,又可以給予物品『新生命』,一舉兩得。

側田完騷未夠半年開Part 2

側田今年8月於會展舉行兩場音樂會反應熱烈,未夠半年宣布將於11月26日至27日加開兩場Part 2 。他稱之前唱兩場未夠喉,趁有心有力希望再有機會跟樂迷分享他的音樂。

娛樂組