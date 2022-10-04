臨記詭異笑容攝位 宣傳策略奏效 恐怖片《魅笑》美開畫登頂

《魅笑》女主角蘇絲貝根（圖）的父母奇雲貝根（圓圖左）和姬拉薛域（圓圖右）同為演員，童星出身的蘇絲現年30歲，在演藝圈亦打滾多年。

【明報專訊】美國上周五有多齣新片開畫，恐怖片《魅笑》（Smile）一枝獨秀，首周末3天收2200萬美元（約1.7億港元），成為票房冠軍，負責發行的派拉蒙影業表示喜出望外，據報《魅笑》成本僅1700萬美元，現全球已進帳3600萬美元，收支平衡之外，有分析指《魅笑》的宣傳策略奏效，也是刀仔鋸大樹成功因素之一。

《魅笑》講述精神科醫生露絲目睹病人面帶詭異笑容在她面前自殺，自此彷彿受到詛咒，接連碰上難以解釋的可怕遭遇。當露絲的生命逐漸被這股強大恐懼力量侵蝕，她意識到必須面對充滿創傷的過去，才能找出活命方法，逃離令她惶恐窒息的現實。

在《魅笑》演露絲的蘇絲貝根（Sosie Bacon）雖是星二代，父母分別是《渾身是勁》奇雲貝根（Kevin Bacon）和《真相追擊》姬拉薛域（Kyra Sedgwick），都是圈中著名演員，但蘇絲擔正過的電影不多，較重戲分的作品都來自串流平台劇集，包括亞馬遜Prime Video《心之所向》及Netflix《漢娜的遺言》。導演兼編劇柏加費恩（Parker Finn）更是首次執導劇情長片，據報《魅笑》源自其11分鐘短片《Laura Hasn't Slept》，講述年輕女子不斷發噩夢並尋求治療師協助的故事，2020年在SXSW電影節贏得評審團特別表彰，受派來蒙賞識，希望柏加費恩把故事發展成長片，原定在派拉蒙旗下串流平台Paramount+播放，試片後觀衆反應異常熱烈，決定抽起改為在戲院上映。

由於《魅笑》台前幕後名氣不高，所以定下9月30日映期後，電影公司制定了連串宣傳大計造勢，先是今年5月底隨《壯志凌雲：獨行俠》放映8秒先導預告，其後從派拉蒙旗下不同新片上映，再發放長版預告片，吸引觀衆注意。到上映前數星期的周末，片商買下美職棒球比賽本壘後方的觀衆席位置，因該處是場內所有鏡頭的焦點所在，然後安排臨時演員穿著印有片名的T恤，比賽期間時而站起來對準各鏡頭露出詭異笑容。另外，臨時演員又曾到美國全國廣播公司（NBC）的早晨新聞及清談節目《Today Show》，站在天氣報道員艾洛加（Al Roker）背後展現陰森笑容，再次在熒光幕前宣傳，並成為網絡熱話。

雖然有評論稱《魅笑》帶有《鬼上你的床》及《午夜凶鈴》等同類型電影的影子，但普遍讚賞當中的驚嚇度，以及蘇絲貝根的演出。該片在美國開畫首3天進帳2200萬美元，登上票房冠軍之餘，派拉蒙發行部主管基斯艾朗遜（Chris Aronson）亦表示成績真的非常好，「我不喜歡誇張，但真的完全超過我們預期」。繼《壯志凌雲：獨行俠》、《失驚無神闖謎城》及《超音鼠大電影2》等片後，《魅笑》成為今年派拉蒙發行的第6齣美國開畫冠軍作品。根據資料，該片觀衆超過五成是男性，近七成購票者是年齡介乎18至34歲的年輕人。

同志喜劇《Bros》表現遜預期

美國票房榜第2至4位順次為《女戰不敗》、《別擔心親愛的》及重映版《阿凡達》。另一新上映的同志愛情喜劇《Bros》，首周末3天收480萬美元，位列第5，成績遠遜預期。男主角比利艾拿（Billy Eichner）未知是否對票房失望，前日在社交網留言呼籲粉絲若非恐同，就應該入戲院捧場，稱很為該片感到驕傲；又爆料指有連鎖戲院商曾要求不上映《Bros》的預告片段，因涉及同性戀內容。事實上《Bros》上月在多倫多影展首映時反應很好，在爛番茄影評網站亦有超過九成好評，《滾石》雜誌也把它列為21世紀最佳喜劇之一。