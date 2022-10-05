跨世代合唱《明天仍要繼續》 譚詠麟讚炎明熹歌藝趨穩定

【明報專訊】無綫全新綜藝節目《傳承‧狂歡55：我們的主題曲》，每集邀來原唱歌手獻唱之餘，亦讓他們憶述當年錄音的情况。周日（9日）首播的一集，由譚詠麟（校長）伙拍炎明熹（Gigi）合唱的《明天仍要繼續》（《他來自江湖》主題曲）。

笑Gigi廣東話發音似吃了咖喱

校長自《聲夢傳奇》首季已對Gigi讚賞有加，亦留意Gigi在《聲生不息》的演出，大讚對方的歌藝更趨穩定，又自爆透過李克勤給予Gigi意見，稱Gigi仍有改善的地方，他說：「她有些廣東話發音很有趣，像吃了很多咖喱一樣。」校長笑稱也是來自火星，故與Gigi溝通零障礙。校長又大讚Gigi的姑丈是灌錄歌曲的幕後功臣，皆因除了Gigi要靠姑丈提醒音調外，就連歌詞版本出錯，姑丈也「眼利」指出，十分犀利。

TVB Music Group（TMG）亦密鑼緊鼓籌備即將推出的《經典．傳承》無綫55周年大碟，當中收錄了10首經典劇集主題曲及插曲，包括《荳芽夢》、《假使有日能忘記》及《明天仍要繼續》等，由著名音樂監製Johnny Yim重新編曲，並以「傳承」為概念，邀請兩代歌手攜手合唱。

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