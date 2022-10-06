林正峰否認收禮物強調單身 劉溫馨留言：他約我去迪士尼

劉溫馨和林正峰先後上載在主題樂園遊玩的照片，前者寫上「他約我去迪士尼」。

林正峰被指跟劉溫馨撐枱腳慶祝生日又收禮物，在社交網發文澄清，並留言「學懂世途險惡」，其後刪去。

【明報專訊】無綫上位小生林正峰近日被指背住緋聞女友游嘉欣，跟「前輩」劉溫馨撐枱腳慶祝生日，疑一腳踏兩船；據報劉溫馨買男裝貼身衣物送給林正峰賀其生日。林正峰事後在社交網發文，列出4點澄清，表示跟劉溫馨食飯後已沒任何聯絡，對事件百思不得其解，重申無收過女方任何禮物，又向受影響的游嘉欣致歉，因對方經常被人擺上枱。林正峰強調自己單身，謂「學懂世途險惡，以後會更加小心」，似意有所指。

林正峰其後將「世途險惡」字眼刪去，回覆傳媒時表示，因當刻情緒激動，冷靜過後有感字眼負面故刪去，並強調對事不對人。劉溫馨及後亦有在社交網發文，分享了多張在主題樂園遊玩的照片，碰巧林正峰日前都上載過去主題樂園的照片，劉溫馨寫上「他約我去迪士尼」，又引用林正峰帖文「世途險惡」4個字作hashtag，自言「清者自清 ，自己知自己事」，連串「行動」似在反擊對方。

事件到了昨日又有新進展，劉溫馨在社交網分享新相，留言：「世界上總會出現美麗的誤會，做人不需要解釋太多。知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。無人比我更清楚我自己！無人比我更清楚我需要什麼！無人比我更愛我自己！無需解釋！ 」 並hashtag「fullstop」。

娛樂組