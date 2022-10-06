李靖筠自認黑面神易惹是非 周家怡免佔鄭伊健便宜 不求加咀戲

【明報專訊】周家怡和李靖筠在電影《深宵閃避球》與「男神」鄭伊健合作，家怡爆「男神」常被「粉青隊」一班女生調戲，搞到伊健勁尷尬。跟伊健在戲中關係曖昧的家怡稱二人沒有親熱戲，強調不會公器私用要求導演加咀戲。她和李靖筠大讚伊健為人真誠，貼地、專業又顧及別人感受。演球員之一的李靖筠，自認黑面神勁惹是非，接拍前曾憂慮不懂跟其他女演員相處，合作過後一班女仔相處融洽，沒有是非發生。

周家怡和李靖筠在電影《深宵閃避球》中分別飾演社工楊姑娘及閃避球「粉青隊」隊員。李靖筠在戲中因「義氣」為同學出頭惹上官非。現實中，她自覺同屬義氣仔女，朋友有事會挺身而出，但沒有角色「紀文」般無畏無懼，「人大了顧慮多了，會想後果，擔心影響到身邊人，就沒有那麼衝動」。家怡以為李靖筠是勇字當頭，李靖筠說：「很多人以為我好似角色，其實完全不同，我好驚與人發生衝突，除非太過分才會出聲，盡量用和善方法解決。」有否被欺凌？她說：「的士司機最喜歡欺負我，經常兜路，以為我不識路。讀書時曾被杯葛，但當時不覺得是欺凌。」

家怡不知自己是否勇字當頭，但會見義勇為，「可能我讀女校，好man，比較直接爽朗，見到同學被欺負會立即喝止。在街上，多次目睹後面車輛撞到前面車輛，後面車輛司機還聲大夾惡，我會忍不住挺身而出說公道話」。

李靖筠伙「隊友」比賽圓夢

拍攝前，李靖筠與雲浩影、陳海寧、黃淑蔓、鍾雪瑩、宋嘉儀、李玗蓁和王頤一起接受閃避球訓練一個月，開心實現她一直以來想與一隊人運動和參賽的夢想，「由細到大，游水、跑步、跳繩和溜冰，都得我一個人，好恨一班人一齊運動，今次無形中願望成真。訓練時沒有受傷，最多『篤魚蛋』和周身瘀」。喜歡運動的家怡直認羨慕她們，並說：「收到劇本，發現無得落場打波勁失望，唯有幫她們打氣。」

一班女仔合作難免多是非，李靖筠慶幸這些事情沒發生在她身上，大家相處非常融洽，不過她在接拍前曾有此憂慮，因為不擅長與女生相處，「我雖然讀女校，但比較喜歡和男仔玩，可能我見識過女仔可以有幾麻煩」。入行多年的家怡在電視台工作時，與一班女藝員合作有否惹是非？她說：「無去到我度，我好幸運，是非沒有攻擊我。」李靖筠認為因為家怡性格不討人厭，反而她勁惹是非，可能不說話時給人黑面感覺，不過她早已習慣。

伊健被集體調戲勁尷尬

家怡和李靖筠談到跟「男神」鄭伊健合作，家怡爆伊健經常被「粉青隊」一班女生調戲，不停說「你好靚仔」，又唱對方的經典歌，搞到伊健勁尷尬；二人大讚伊健為人真誠，貼地、專業又顧及別人感受。家怡與伊健在戲中雖關係曖昧，但沒有親熱戲，有否想過要求導演加咀戲？家怡說：「不會公器私用，集中講閃避球帶出信息，電影非以愛情為主題。」

談到她們心目中的男神，家怡最愛梁朝偉（偉仔）；李靖筠喜歡祖狄羅（Jude Law）。家怡說：「偉仔好有魅力 ，他每部電影我都喜歡，最喜歡《一代宗師》和《尚氣與十環幫傳奇》，文武一角，他是不二之選，超額完成，每個劇本在他手裏都會令個劇本加分。我有幸在《金手指》與他有一場對手戲，第一次和偶像合作沒心跳加速，因為那場戲很嚴肅，但暗喜。偉仔演出時十分專注，從他身上學到很多東西。」

李靖筠曾遇「黐身男」感壓力

李靖筠稱以前很喜歡看西片，很迷《Closer》的祖狄羅，喜歡他有少許憂鬱，有才華和不羈，但沒以對方為擇偶條件。李靖筠稱最怕男友的世界圍着她轉，沒自己生活和工作，「當然希望他重視我，花時間在我身上，但曾遇過一些男生，認識我後便將手頭上的工作全部放下，將所有時間陪我，好驚，好大壓力，是否要我養他？」不急於拍拖的家怡沒有擇偶條件，「覺得列條件沒意思，正所謂你揀人、人揀你，隨緣吧」。

場地提供：PHENOMENON WINE．DINE The AIR（The ONE）

周家怡/化妝：Herman Ng

髮型：Vincent Yeung

服裝：Bora Aksu

李靖筠/化妝：Angel Mok

髮型：Zivyeunghair@leonardo3haircorner

服裝：sandroparis@purplepr

記者：柯美

攝影：劉永銳