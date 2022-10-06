粉絲驚喜派對賀壽 盧慧敏避談Ian 生日跟屋企人過

【明報專訊】MIRROR成員陳卓賢（Ian）女友盧慧敏（Amy）前日（4日）29歲生日，公司老闆Kim跟Amy粉絲團「小樹苗」安排驚喜生日會。當日Amy被通知到影樓開工，粉絲提早到場佈置，Kim準備生日蛋糕。Amy到影樓時見漆黑一片，大家突然在她面前出現，她感動到眼濕濕。Amy感謝粉絲一直以來支持，並說：「平時好少可以同大家傾偈，好多謝大家成日都超級愛我同支持我，有時做嘢唔係超級順利，當面對低潮時，我會望吓你哋啲相，睇吓大家嘅留言，就會覺得好好，都好想好似大家咁簡簡單單，大家嘅祝福我收到晒。感覺大家係衷心希望我好，覺得自己超級幸福。」

之後粉絲給Amy送小禮物，又一齊玩遊戲，並跟粉絲傾心事，還稱有問必答。Amy表示跟朋友慶祝生日有個習慣，可以不停問問題，問到壽星感動落淚。Amy笑說：「你們已經做到，我不是好紅的明星，又不是歌手，能夠得到大家的愛護，不是應分的，所以好感恩。因為我好鍾意傾偈，所以今次就好似逼大家同我傾偈。」粉絲問Amy跟誰過生日？她笑言知道粉絲想問什麼，生日會跟「屋企人sss」一齊過，未知Ian是否計算在「屋企人sss」之列。

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