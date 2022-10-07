傳甄珍章立衡母子失聯個半月 前助手：他們平安無事

網上瘋傳甄珍（左）與兒子章立衡8月21日到北京後失聯，她的前助手及秘書都說平安無事，但拒談失聯原因。（資料圖片）

【明報專訊】74歲亞洲影后甄珍與兒子章立衡（原名劉子千）昨日驚傳失去聯絡個半月，網上瘋傳兩母子近月由香港前往北京處理私人事務，但自8月21日起跟家人及朋友失去聯絡，有指他們最後出現在北京朝陽區某酒店，他們的朋友到該酒店了解，獲告知兩人在8月22日退房。

友人稱致電逾千次聯絡不上

該友人跟其他朋友連日來以不同方式聯絡甄珍母子，都未能聯絡上，沒接電話、沒回覆信息。有朋友稱之前跟甄珍約好9月底在新加坡見面，已訂好酒店，但打了上千次電話都聯絡不到，以往未曾發生失聯情况，令大家非常擔心。及至9月初，有指甄珍曾更新朋友圈報平安，並聲稱因較忙而無法回電話及信息，又謂忙完會跟大家聯絡；有朋友質疑甄珍平日習慣用繁體字，該留言卻用簡體字，用語也跟平時不同。

甄珍秘書：人無事

甄珍前助手回覆傳媒時表示：「據我知道的，他們平安無事，可能事忙，請給他們一點時間。謝謝你們關心。」甄珍的秘書亦回覆好友說：「人無事。」但表示其他私人事不講了。甄珍好友馬海倫向傳媒表示甄珍早前去北京，兒子在上海，稱最近事忙，雙方沒聯絡。

甄珍與劉家昌於1978年結婚，1987年離婚，婚姻維持9年，兩人因家產問題曾多次對簿公堂。有說今次甄珍與兒子到北京，因為劉家昌在當地向甄珍提告。

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