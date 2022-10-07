樂意參演韓國作品 恨與宋康昊全度妍合作 梁朝偉自薦演啞巴解決語言問題

【明報專訊】梁朝偉在第27屆釜山國際電影節獲頒亞洲電影人獎，昨日出席記者會表示經常看韓國影視作品，特別想與宋康昊、全度妍兩實力派演員合作。他稱樂意參演韓國作品，主動提出可演啞巴或沒有台辭的角色來解決語言問題，身為演員恨挑戰不同角色。電視台出身的梁朝偉，稱若有機會會考慮再演電視劇。

娛樂組

梁朝偉（偉仔）昨日出席釜山電影節記者會，對於獲頒亞洲電影人獎，表示相當榮幸，若緣分到，很樂意參演韓國作品。在韓國演員中，他非常欣賞韓國影帝宋康昊及影后全度妍，有機會希望可以合作。不過若要參演韓國作品，他認為最大問題是語言，「如果能解決這個問題，我很願意挑戰看看」。偉仔主動提出若有啞巴、不必說話的角色，他或許能試試。

多年輕影迷 喜出望外

相隔多年再出席釜山電影節，偉仔看到很多地方都變了，釜山變得更現代化及美麗，久違出席那麼隆重的活動，自稱每次上台都很緊張，並回想第一次出席釜山影展情况，「那時候還沒有這些舞台，是在一個小巷子裏，走到電影院短短路程，我的鞋差點都要掉了」。當時很感受到韓國影迷的熱情。

偉仔表示沒想到此行會有那麼多年輕影迷，從影迷寫給他的信中，得知有些人是看了他近年的電影後，才去找他以前的作品看；有人是因為喜歡王家衛導演的電影才認識梁朝偉。

想再挑戰拍電視劇

今年影展現場設置梁朝偉作品展覽專區，影展期間放映他親自選出的6部作品。談到選擇原因，偉仔表示盡可能選擇各種調性不同的作品，希望讓觀眾看見他多種面貌，其中包括他相當喜歡的導演王家衛作品。

談到未來夢想，偉仔表示現實生活中存在很多種人物，沒挑戰過的角色很多，如果要說想嘗試的角色，應該說是所有沒演過的角色。他提到自己是拍電視劇出身，「最近會想，如果重新拍電視劇會是什麼感覺呢？從電視劇時期就支持我的影迷也很多，可能也會想再看我拍劇。如果有機會，會想再挑戰拍劇」。

演尚氣父親 成功轉型

偉仔去年演出Marvel首部華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》，透露當初接到劇本時，本來以為飾演的角色是個「大壞蛋」，沒想到了解之後發現不是。

偉仔談到演主角尚氣的父親，「10年前完全沒想過自己能挑戰父親角色，很開心有個轉換形象的機會。現在上了年紀，年輕時無法嘗試的角色都希望能挑戰看看」。若將演藝生涯分為前、後兩部分，偉仔稱前20年在學習階段，後20年是將學到的東西發揮出來，現階段可以不受壓力享受演戲。

享受當演員 無意做導演

偉仔說演員都會想挑戰各種角色，但接到反派劇本不多，「好想挑戰反派，還有連環殺人魔的角色」。他笑說不久前跟電影《風再起時》導演翁子光建議拍連環殺人魔題材，「很想挑戰殺人魔角色，主要受美國電影影響，但一方面又覺得滿可怕的」。引得全場笑聲。問他會否有意挑戰執導電影？偉仔說現在還很享受當演員，短期內沒有當導演的想法。