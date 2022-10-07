新片大戰九女 耳朵受罪 鄭伊健難敵「問題少女」黃淑蔓

鄭伊健（上圖）大爆黃淑蔓（下圖）經常問奇怪問題，明明在戲中演肥妹，但不停問他有冇瘦到，大呻難以招架。（攝影/記者：柯美）

【明報專訊】鄭伊健日前與周家怡、8名年輕女演員李靖筠、雲浩影、陳海寧、黃淑蔓、鍾雪瑩、宋嘉儀、李玗蓁和王頤接受訪問宣傳電影《深宵閃避球》。9個女仔圍在一起傾偈，喋喋不休，熱鬧得來又吵耳，未知拍攝時，場面會否難以控制？伊健笑稱有兩極，最初大家都怕醜不出聲，熟絡後就非常吵耳，耳膜差點被震穿。伊健拒談誰的聲音最吵耳，「一時時啦，有幾個識唱歌，但唱歌嗰幾個，又不及不唱歌的勁」。

不懂回答刁鑽問題

李靖筠、雲浩影、陳海寧、黃淑蔓、鍾雪瑩、宋嘉儀、李玗蓁和王頤飾演「粉青隊」隊員；拍戲前，她們先接受閃避球訓練一個月，片中的教練「劉Sir」伊健也上了兩課。伊健讚一班年輕女演員捱得，「她們由零開始，付出很多，拍攝時要吊威也，又狂食『波餅』，對她們來說算是動作片，基本上都有危險」。問她們受傷程度？黃淑蔓笑說：「個心好受傷，有時有些東西得不到伊健回應。」笑問她是否向伊健示愛遭拒絕？伊健否認說：「她問些問題好刁鑽，好難回應。」黃淑蔓自爆經常追問伊健：「我有冇瘦到？」伊健說：「真的不知點答，點答都死，她在戲中角色要肥，不可以𧨾她，她還有些奇怪問題。」

伊健稱其實一班女仔對他很好，經常買飲品給他。她們說伊健都經常「萬歲」，在下午茶時，會「萬歲」蛋糕、珍珠奶茶和雞翼等，消夜有糖水。伊健自稱有「疫情肥」，上鏡有點肥，笑言拍完即跟一班女仔絕交沒聯絡，現在宣傳才再走在一起。

隊員唱《友情歲月》冧伊健

說到一班年輕女演員在現場高唱伊健的《友情歲月》，今他勁尷尬，伊健感謝她們，「我和一班女仔都相隔幾個年代，但她們仍然識唱電影《古惑仔》這首主題曲，可能她們覺得這首歌很有趣才唱，但都算有誠意，多謝」。她們異口同聲否認是因為有趣，稱真的有聽，還齊聲大讚說：「這首歌真係好聽。」

熱愛運動的伊健想拍有關水上運動題材的電影，「很多運動，年紀愈後生愈玩得叻，但運動是為了樂趣，可以嘗試，不要說自己不成就拒絕嘗試，其實可以突破」。電影講閃避球，對於有否閃避過某些事情？他說：「相信每一個人在人生中都有閃避過，我相信一定有，無論遇到什麼環境，有機會都會閃開一陣，這是否屬於逃避？其實人有時是需要逃避。例如狗仔隊，直接衝突不可以，又會見報。」

記者：柯美

場地提供：灣仔駱克道81號