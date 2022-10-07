《分手的決心》橫掃釜日電影獎 湯唯缺席封后 朴海日首稱帝

【明報專訊】第27屆釜山國際電影節前日揭幕，盛事之一釜日電影頒獎禮昨在海雲台舉行，朴贊郁執導《分手的決心》賽前獲得8項提名，結果包辦最佳電影、男女主角、攝影及配樂合共5個獎項，成為今屆大贏家，朴海日首次釜日稱帝當然興奮，湯唯雖然缺席領獎，仍以中韓雙語拍片致謝。

文：蘇珮欣

釜山電影節的重頭戲、第31屆釜日電影獎昨在海雲台舉行頒獎禮，由《讀取惡心的人們》金南佶及少女時代成員秀英擔任大會主持。今年共有215部韓片參選，合共頒發16個獎項。朴贊郁執導《分手的決心》跟日本導演是枝裕和首次執導韓片《孩子轉運站》，賽前各獲8項提名，結果《分》片連奪5獎成為大贏家，《孩》片幾乎全軍覆沒，僅得女配角IU獲頒明星獎。

《獵戰》李政宰贏新導演獎

導演朴贊郁未有親身領獎，而是拍片致謝，對於《分手的決心》贏得最佳電影感興奮，自稱在劇本完成前，已確定演員人選，感謝兩位主角的出色表現。憑《分》劇首奪釜日影帝的朴海日上台致辭，感謝導演提拔，希望與拍檔分享得獎喜悅，感謝工作人員彌補他的不足；11年前憑《晚秋》角逐釜日最佳女主角但落敗的湯唯，今年終憑《分》片摘下影后。湯唯拍片分享得獎感受，先用韓語跟現場來賓打招呼，再以中文感謝朴贊郁給她演出機會，也多謝編劇鄭瑞京、男主角朴海日及電影觀眾，「《分手的決心》給我留下許多難忘回憶，我想感謝韓國粉絲的支持，今後會努力拍好電影」。

古裝戰爭片《閑山：龍的出現》連奪最佳導演、技術及明星3個獎項，最佳男女配角由《緊急迫降》任時完及《奇蹟》李秀敬奪得；《魷魚遊戲》李政宰首次自導自演新片《獵戰》，拿下演藝生涯中第一個新導演獎，此片將於本月20日在港開畫。《孩子轉運站》IU失落最佳女新人，仍獲頒明星獎。

劉亞仁暗窒秀英失職

頒獎禮發生不少插曲，《閑山：龍的出現》卞耀漢拿下明星獎後，主持金南佶訪問台下的任時完，後者與卞耀漢曾在韓劇《未生》合作，被問到有否為舊拍檔得獎而開心，任時完開玩笑說其實不太開心；再被問到《閑》片跟《緊急迫降》哪部電影較好看？他即啞口無言，思考一會才答「韓國電影全都有趣」。

金南佶又問主持拍檔秀英，有否看過今屆入圍電影？秀英坦言內心有愧，因為工作繁忙而無暇欣賞。輪到上屆影帝《無聲無息》劉亞仁擔任頒獎嘉賓時，刻意跟秀英說自己看過今屆所有入圍作品，又聽過少女時代的最新專輯，令她尷尬傻笑，台下則掌聲如雷。

《阿凡達2》15分鐘片段贏好評

提起釜山電影節，金像導演占士金馬倫（James Cameron）新片《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）將於12月15日在港開畫，昨在釜山放映15分鐘精華片段，有影迷透過社交媒體發表觀後感想：「占士金馬倫的自信並非無因，看罷此片的電腦CG和動作場面，你都會嗅到金錢的味道。我急不及待想看全片。」

占士金馬倫未有親赴釜山宣傳，仍透過錄影片段跟在場觀眾打招呼，「《阿凡達2》故事雖然發生在潘朵拉星球，同時亦在地球出現」，藉此呼籲世人關注海洋生態保育問題。