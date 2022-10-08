挑戰30日著瑜伽褲 林芊妤：不犯法穿什麼都可以

【明報專訊】林芊妤（Coffee）日前身穿運動衫及瑜伽褲跟家人拜山，被網民留言指她穿瑜伽裝拜山不恰當。Coffee發文反擊，更發起「30 days of leggings」挑戰，稱30天內在情况許可下，無論出席任何場合都穿瑜伽褲，此舉要為所有鍾意穿瑜伽褲出街的女仔出啖氣，歡迎大家一起參與。

斥網民搵嘢嚟講

Coffee昨日出席運動品牌頒獎禮，同樣穿瑜伽褲現身，稱本身不是經常穿瑜伽褲的人，只在做瑜伽運動、行山、湊仔、普通落街食嘢或買餸才穿，出席其他活動會尊重場合穿其他服裝。她說：「當日是行山加拜祭爺爺，被指不尊重祖先，我真的問相熟風水師，對方指沒袒胸露臂或穿短裙，沒不恰當，發覺這些人搵嘢嚟講，我完全沒有嬲，只覺得香港是自由地方，為何介意我穿什麼去評頭品足，認為是適合時間發聲，連續穿30日不是發脾氣，是讓別人欣賞我的品牌瑜伽褲，既然話我博宣傳，這就來宣傳，我想鼓勵女性只要不犯法，想穿什麼都可以。」她透露得到很多圈中人支持及收到很多鼓勵，稱做這件事十分正面。

Coffee表示自家瑜伽服裝品牌首次獲獎，不會驕傲，品牌推出3年視為鼓勵。她笑言：「老公幫人上市，品牌要上市就要靠老公，我都想生意可以做大一點。」

記者：林祖傑